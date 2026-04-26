今春、調教師に転身した和田竜二元騎手の引退式が４月２６日、全レース終了後に京都競馬場のウィナーズサークルで行われた。恩師・岩元市三元調教師、武豊騎手、競馬学校「花の１２期生」の同期・古川吉洋騎手、常石勝義元騎手、福永祐一調教師らが花束を贈呈。騎手仲間、関係者をはじめ、会場に詰めかけた大勢のファンからも温かい拍手が送られた。１月１１日の京都１Ｒの落馬負傷により、騎手免許の有効期限である２月２８日までに騎手として復帰することはかなわなかったが、笑顔でジョッキー人生に区切りをつけた。

和田竜元騎手は１９９６年にデビュー。１年目のステイヤーズＳ（サージュウェルズ）で重賞初制覇を飾ると、１９９９年に師匠の岩元師が管理したテイエムオペラオーで皐月賞を制し、Ｇ１初勝利を挙げた。その後、盟友・オペラオーとのコンビで史上初の天皇賞３連覇（２０００年春秋、０１年春）を達成。２０００年には当時の古馬中長距離Ｇ１（天皇賞・春、宝塚記念、天皇賞・秋、ジャパンＣ、有馬記念）を完全制覇した。３０年間の騎手生活でＪＲＡ通算２２１７６戦１５３４勝。Ｇ１・８勝を含む重賞５０勝を積み重ねた。

和田竜二元騎手「まず、今日は、お静かに見守っていただき、落ちなくて良かったです。ありがとうございました。

本来なら、２月２８日まで、騎手を全うして、３０年間の思いを、ファンの人と、家族の前で、見せたかったのですか、怪我で乗れず、正直残念な気持ちも、ありましたけども、また健康な体で、次の道へ向かえるということに、日々感謝して、過ごしてまいりました。

本当にたくさんの名馬に乗せていただいて、思い出もたくさんありますけども、天皇賞のテイエムオペラオーで勝利した時には師匠の岩元先生が、一番勝ちたいレースは天皇賞だとおっしゃっていましたので、これまで苦労をかけた分、勝利を送ることができて、ずっと乗せて続けてくれたオーナーと、岩元先生に、少しでも恩返しができたのではないかという、思いがありました。また、今日、騎乗したディープボンド号では、３回目の天皇賞で、また２着に負けてしまいましたけれども、お客様はディープボンドの一生懸命な走りをたたえてくださって、温かい拍手で迎えてくださり、その時、僕は悔しくて、あまり、皆さんの期待に応えられませんでしたけども、改めて、この場を借りてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。

騎手クラブの方々には、たくさん迷惑をかけて、後輩にも色々、やらせてしまったりしたので、もう自分が体を張って、最後まで、騎手クラブを盛り上げようっていう気持ちではやってきました。３０年間誰も後を継いでくれず、最後まで、やる羽目になりましたけれども、ファンの方も、騎手クラブの後輩たちも、温かい目で滑り続けた僕を、ずっと支えてくれましたので、頑張ることができました。

（今後は）やっぱりここにいる騎手の皆様が、喜んでくれるような、ずっぶい馬を作りたいと思ってます。よろしくお願いします。

２か月遅れにも関わらず、引退式に、これだけのたくさんのお客様に集まりいただき、ありがとうございました。私には、師匠の岩元先生からいただいた、大切な言葉がありました。それは、自分の心に曇りを感じることはするなという言葉です。その言葉を胸に、３０年間、一鞍一鞍、大事に勤めました。時には辛い思いもし、自分を見失うこともありました。それでも、多くの方々、皆様の温かい声援、これだけたくさんの方に集まっていただき、自分の騎手人生は、師匠の教えを守れた騎手人生だったと、改めて感じることができました。これも、皆様の応援のおかげでございます。長きに渡り声援、ありがとうございました」