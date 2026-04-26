元NHKアナウンサー・和久田麻由子がキャスターを務める新番組に、早くも厳しい声が相次いでいる。

「4月25日、『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系、以下『news LOG』）がスタートしました。

同番組は、記者の取材記録（LOG）をたどりながら、ニュースを伝えるというコンセプトの報道番組とのことです」（芸能記者）

番組冒頭、日テレ報道局に颯爽と登場した和久田。平日は800人超のスタッフが取材していると説明しながら、番組コンセプトを堂々と語った。

「この日は、アメリカ・イスラエルとイラン間の戦争をめぐるトランプ大統領の二転三転するメッセージ、岩手県大槌町の山火事、ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍した選手たちによる東京・日本橋でのパレードなどを伝えていました」（同前）

だが視聴者の反応はシビアだった。Xでは、こんなコメントが寄せられていた。

《個人的な結論としては「期待外れ」》

《普通のニュース番組だな。扱う内容がとにかくつまらないし、これならもう見なくていい》

《特集VTRばっかりの展開で スタジオの必要性が感じられず 演出も目新しさがない気がした》

和久田といえばNHK時代『おはよう日本』『ニュースウオッチ9』、さらには『紅白歌合戦』の司会や東京五輪の開会式中継も担当した“スーパーエース”。それだけに落胆の声も大きい。

加えて“悪手”だったのは、事前の情報がほとんど出なかったことだっただろう。

「昨年末から退局やフリー転身、日テレの新番組キャスター就任が取り沙汰されていましたが、当の日テレは沈黙。3月4日の改編説明会でも新番組のスタートを発表しながら、出演者は“調整中”と濁し、和久田さんの名前を伏せ続けた。“サプライズ感”を狙ったのでしょうが、結果的に期待値だけが勝手に膨らみました」（同前）

和久田アナは、3月31日付でNHKを退職し、4月からセント・フォースに所属。『news LOG』キャスター就任が正式発表されたのは4月10日と直前だった。

一方で、この番組の強力なライバルとなるのが、裏番組『情報7days ニュースキャスター』（TBS系）の安住紳一郎アナだ。

「同時間帯は長年“安住一強”。安住アナと三谷幸喜さんの軽妙な掛け合い、硬軟織り交ぜたニュース構成で視聴習慣が確立されています。そもそも土曜夜はNHK『サタデーウオッチ9』、テレビ朝日『サタデーステーション』もあり飽和状態。報道の新番組が食い込むのは、元から簡単ではありませんでした。SNSでは『安住の圧勝かな』という声が上がっているように、『news LOG』にとっては『情報7days』最大の壁でしょうね」（芸能プロ関係者）

4月25日の『ニュースキャスター』の放送では、三谷から「安住さん、ついに始まりましたよ！」と裏番組について煽られると、「言わなくていいですから！ 他局の新しい番組の話はしなくていいです！」と返していた安住アナ。『news LOG』のこれかれの巻き返しはあるだろうか。