双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の育児について投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきて おいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！」





中川翔子さんは「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきて おいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！」と、投稿。







続けて「かわいい〜めちゃくちゃかわいい 絵日記にしたい！バタバタして描きたいネタ溜まってますが」と綴ると、育児絵日記本が発売されることを記しました。







そして「離乳食完食！保育園でもふたりとも完食でほめられて嬉しい！コーン味パンがゆを作ったら大好評！」と、パンがゆの写真を添えて綴りました。





この投稿にファンからは「双子君がハイハイする姿、愛らしいなとイメージしました」・「今日も可愛い〜♥ご飯、沢山食べてくれると嬉しいですね 毎日お疲れ様です」・「今日も素敵な一日を双子ちゃんたちと楽しでくださいね♥」・「めちゃくちゃ可愛い」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】