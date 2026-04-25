神奈川県平塚市消防本部の中村泉咲・消防副士長（２４）が、社会人チアリーディングチームの一員として、２４日から米・フロリダ州で開かれる世界選手権に出場する。

救急救命士として夜間勤務もこなしながらチーム練習に参加し、昨年１１月の国内大会を勝ち抜いて大舞台の切符を手にした。「最高の演技を披露したい」と誓っている。

チームは首都圏で活動する「ＭＴＤ Ｄｅｌｉｇｈｔｓ（ディライツ）」。出場するのは、高度な技術や体力などが要求される「レベル６ノンタンブリング部門」で、メンバー１９人が２分３０秒の演技を行う。元気なかけ声を出してメンバーを持ち上げることもある、体力の要るポジションが中村さんの担当だ。「（仲間を）絶対に落とさない」との信条がある。

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中村さんは長野県上田市出身。小学４年生でチアリーディングを始め、上武大（群馬県伊勢崎市）に進学すると同時にチームに参加。２０２３年の世界大会では個人選抜の日本代表として銅メダルに輝いた。２４年４月に平塚市消防本部に入った。

高校時代にチアリーディングの練習中の事故で救急搬送されたことが、救急救命士を目指すきっかけだった。選手としては引退し、茅ヶ崎市内のクラブで子供たちを指導していた昨年３月、現役復帰を懇願された。１０月からは念願の救急隊に所属し、「体力的、精神的な厳しさ」を感じつつ、「二刀流」の活動を続けている。

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世界選手権には各国から約１３０チームが出場してしのぎを削る。競技会場は銅メダルを獲得した時と同じディズニーワールド。「まずは上位１４チームによる決勝ラウンド進出」との目標を掲げる。

中村さんは２０日、落合克宏市長を訪問して活躍を誓った。落合市長は「消防本部の方にはしっかりとフォローをお願いしておきます」と述べ、職場を離れることを気遣っていた。