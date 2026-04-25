スズキ「スイフト」販売店に届く反響

スズキが展開するコンパクトカー「スイフト」。2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、2万5641台を記録しています。

スズキ車としては「ジムニー」に次ぐ販売台数を記録する人気モデルですが、現在販売店にはどのような声が届いているのでしょうか。

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スイフトは、国内では2000年に静かさと力強さを両立した1300ccエンジンを搭載した新ジャンル小型車として登場しました（HT型）。

2004年には世界戦略車としてのスイフト（ZC11S型…スズキとしてはこちらを初代と呼称）に引き継がれ、それまでの軽自動車ベースの設計思想を一新し、世界に通用する走行性能とデザインを追求したコンパクトカーとして開発されました。

以降、日本のみならず欧州やインドなど世界170以上の国と地域で支持されており、スズキを代表するグローバルモデルとして確固たる地位を築いています。

現行モデルは2023年12月に登場。スズキでは通算5代目（スズキ公式としては4代目）にあたります。

「日常の移動を遊びに変える洗練されたスマートコンパクト」に、歴代が培った走りの魅力に加え、安全装備や利便性が大幅に強化されました。

また、ボディの高張力鋼板の使用範囲の拡大や構造用接着剤の採用により剛性が高められ、優れた操縦安定性や乗り心地が実現されました。

ボディサイズは全長3860mm×全幅1695mm×全高1500-1525mm、ホイールベース2450mmです。

エクステリアは、クルマ全体を包み込むようなラウンド形状が先進的なイメージを表現。インテリアはインパネとドアトリムをつなげたスタイリングにより、ドライバーとクルマの一体感が追求されました。

グレード展開はエントリーモデルとなる「XG」、中間モデルの「HYBRID MX」、そして最上位モデルの「HYBRID MZ」の3種類が設定されています。

パワートレインは、新開発の1.2リッター直列3気筒「Z12E型」エンジンをXGに搭載。MXおよびMZではこのエンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドが搭載されます。

駆動方式は前輪駆動の2WDと、フルタイムの4WDが設定されています。

トランスミッションは新開発のCVTを基本とし、MXでは5速MT（マニュアルトランスミッション）もラインナップされています。



燃費性能は、ハイブリッド車で最大25.4km／L（WLTCモード）を実現。

安全面では、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた「デュアルセンサーブレーキサポートII」を搭載。さらに、ドライバーの表情を認識して眠気や脇見を注意喚起する「ドライバーモニタリングシステム」をスズキで初採用しています。

価格（消費税込）は、172万7000円から233万2000円です。

それでは、スイフトについて販売店ではどのような反響があるのでしょうか。スズキの販売店スタッフは次のように話します。

「スイフトは当社でも非常に人気が高く、現行登場から2年以上が経過した現在も、多くのお客様に指名をいただいています。

なかでも、初めて購入するファーストカーとして選ばれるケースが目立ちます。実際のお客様からは、『フロントガラスが立っているため、視界が良くて安心して運転ができる』というお声を頂戴しています。

他にもアクティブな趣味を持つ30代前後のお客様もいます。購入前に『今の時代、燃費が良いのは当たり前だけど、運転していてワクワクする感覚も捨てたくない』と仰る方が多いです」

また、人気のグレードについては以下のように述べています。

「一番人気は最上級グレードのMZです。特に、MZに標準装備されている電動パーキングブレーキへの反響を多くいただいています。

通勤や街乗りでの利用を重視するお客様から『信号待ちでブレーキを踏み続けなくていいのがこれほど楽だと思わなかった』とお褒めの言葉をいただくことが多いです」

スイフトは走りの楽しさと経済性、使い勝手の良さを両立した1台として、その存在感は今後も揺るぎないものとなりそうです。