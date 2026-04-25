【ノンデリ義父！】部下に慕われ人望のある俺。嫁と親しくなるのもカンタン＜第12話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第12話 娘と親しくなりたい！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
あ、一応お義父さんなりにリサさんとどう接していこうかと頭を悩ませてはいたんですね。その結果が「フランクに」という表現のもと「馴れ馴れしい」になってしまった……と。てゆーか会社でもよびすてって……それを良しとして受け入れている社員もいるとは思いますが、嫌がっている社員もいるのではないでしょうか……。お義父さん、もう少し自分の気持ちよりも周りの人の受け取り方を気をつけてみてはいかがですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 娘と親しくなりたい！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
あ、一応お義父さんなりにリサさんとどう接していこうかと頭を悩ませてはいたんですね。その結果が「フランクに」という表現のもと「馴れ馴れしい」になってしまった……と。てゆーか会社でもよびすてって……それを良しとして受け入れている社員もいるとは思いますが、嫌がっている社員もいるのではないでしょうか……。お義父さん、もう少し自分の気持ちよりも周りの人の受け取り方を気をつけてみてはいかがですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙