「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子がデビュー３０周年を記念して８〜９月に開催するライブ「ＨＩＲＯＫＯ ＳＨＩＭＡＢＵＫＵＲＯ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ ２０２６ ―ＳＰＥＥＤ ＷＡＹ―」が、大反響に応えて３会場での追加公演を行うことが２５日に発表された。

同公演は、「ＳＰＥＥＤ」の楽曲だけで構成される特別なステージ。当初は東京、大阪の２会場で行う予定だったが、３０周年を機に島袋が開設した各ＳＮＳで公開しているＳＰＥＥＤの過去映像などが広く拡散。８月の本番を前に、両公演のチケットが入手困難となるなど反響が大きく、急きょ追加公演の開催が決まった。

特設フォームでは、ライブのセットリストをファン投票によって決定する企画もスタートしている。投票は１人３曲まで可能で、投票結果をもとに当日のセットリストが組まれる予定。青春を彩ったＳＰＥＥＤの楽曲と島袋の歌声に注目が集まりそうだ。

◆ＨＩＲＯＫＯ ＳＨＩＭＡＢＵＫＵＲＯ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ ２０２６ ―ＳＰＥＥＤ ＷＡＹ―

【日程・会場】

８月３０日＝東京・ニッショーホール

９月１３日＝大阪・サンケイホールブリーゼ

＜追加公演＞

９月１４日＝大阪・サンケイホールブリーゼ

９月２６日＝東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子

１０月１５日＝東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ