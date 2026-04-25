◆米大リーグ ホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの本塁打となる１１号を放った。１点を追う４回１死走者なしの２打席目に、元巨人のマイコラスから同点ソロを放った。この時点でアルバレス（アストロズ）の１１本塁打に並び、ＭＬＢ全体で本塁打数トップタイに立った。

直近１０試合で７発目。メジャー１年目ながら、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６８・５発ペースと圧巻の打撃を見せている。村上が１１号を放った後に現地放送のインタビューに応じたあす２５日（同２６日）に先発する新人左腕のノア・シュルツ投手（２２）は「彼のような選手とは今までプレーしたことがない。本当に信じられない。打球速度１１４マイル（約１８３キロ）のホームランなんて見たことない。軽く振っているように見えるのにホームランになる。きょうもそうだった。でも彼が素晴らしいチームメートであることも重要なことなんだ。すごくいいやつで、クラブハウスの雰囲気もよくなる。彼と一緒にいられて最高だよ」と絶賛していた。