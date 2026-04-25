●今週の業種別騰落率ランキング



※4月24日終値の4月17日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 7 業種 値下がり： 26 業種

東証プライム：1568銘柄 値上がり： 251 銘柄 値下がり：1303 銘柄 変わらず他： 14 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 情報・通信業(0275) +6.70 ＳＢＧ <9984> 、Ｄガレージ <4819> 、フジＨＤ <4676>

２. 電気機器(0266) +2.06 イビデン <4062> 、ヨコオ <6800> 、メガチップス <6875>

３. 機械(0265) +1.93 サムコ <6387> 、マルマエ <6264> 、オプトラン <6235>

４. 金属製品(0264) +1.70 ＲＳテクノ <3445> 、ニッパツ <5991> 、ＳＵＭＣＯ <3436>

５. 鉱業(0252) +1.04 ＩＮＰＥＸ <1605>

６. 非鉄金属(0263) +0.32 ＳＷＣＣ <5805> 、三井金属 <5706> 、フジクラ <5803>

７. ガラス・土石(0261) +0.10 日電硝 <5214> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、ニチアス <5393>

８. 保険業(0280) -0.65 ソニーＦＧ <8729> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、かんぽ生命 <7181>

９. 食料品(0254) -1.04 サッポロＨＤ <2501> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、プリマ <2281>

10. 卸売業(0276) -1.06 神戸物産 <3038> 、加藤産 <9869> 、サンリオ <8136>

11. 建設業(0253) -1.16 東洋エンジ <6330> 、日揮ＨＤ <1963> 、中外炉 <1964>

12. パルプ・紙(0256) -1.28 ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864>

13. 不動産業(0282) -1.39 ＳＲＥＨＤ <2980> 、日本駐車場 <2353> 、ミガロＨＤ <5535>

14. 化学(0257) -2.06 積化成 <4228> 、日本化 <4092> 、Ｉｎｅ <4933>

15. 倉庫・運輸(0274) -2.39 トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304>

16. 精密機器(0268) -2.53 ニコン <7731> 、セイコーＧ <8050> 、島津 <7701>

17. その他金融業(0281) -2.71 ネットプロ <7383> 、日証金 <8511> 、日本取引所 <8697>

18. 陸運業(0271) -2.76 西武ＨＤ <9024> 、東急 <9005> 、阪急阪神 <9042>

19. ゴム製品(0260) -3.11 住友ゴ <5110> 、バンドー <5195> 、オカモト <5122>

20. 証券・商品(0279) -3.13 アイザワ証Ｇ <8708> 、いちよし <8624> 、ＦＰＧ <7148>

21. 医薬品(0258) -3.29 第一三共 <4568> 、ＪＣＲファ <4552> 、富士製薬 <4554>

22. 海運業(0272) -3.59 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>

23. 鉄鋼(0262) -3.64 ＪＦＥ <5411> 、大平金 <5541> 、東京鉄 <5445>

24. 空運業(0273) -3.69 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

25. サービス業(0283) -4.03 ストライクＧ <6196> 、サンウェルズ <9229> 、ＧＭＯインタ <4784>

26. 繊維製品(0255) -4.39 クラボウ <3106> 、グンゼ <3002> 、帝人 <3401>

27. 水産・農林業(0251) -4.95 ニッスイ <1332> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、極洋 <1301>

28. 小売業(0277) -5.15 松屋 <8237> 、イオン <8267> 、ニトリＨＤ <9843>

29. 電気・ガス(0270) -5.19 中部電 <9502> 、四国電 <9507> 、東ガス <9531>

30. 銀行業(0278) -5.19 山形銀 <8344> 、山梨銀 <8360> 、ほくほくＦＧ <8377>

31. その他製品(0269) -5.40 河合楽 <7952> 、任天堂 <7974> 、ヤマハ <7951>

32. 輸送用機器(0267) -5.48 ＡＲＣＨＩＯ <543A> 、ティラド <7236> 、トヨタ <7203>

33. 石油・石炭(0259) -6.81 出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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