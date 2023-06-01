「えっ、なぜ!?」J視察の日本代表コーチ中村俊輔の隣に“まさかの人物”が…
まさかのシチュエーションに遭遇した。
2026年４月24日のJ１百年構想リーグ、FC東京対水戸ホーリーホック戦のキックオフ前、「メンバー表に『長友佑都』の名前はなく…迫るタイムリミット【日本代表】」というタイトルの原稿を書き終えてふと周りを見渡した瞬間、思わず目を疑った。
視界に入ってきたのは、日本代表コーチとして視察に訪れていた中村俊輔さん。そして、その隣に座っていたのは--ベンチ外となっていた長友佑都だった。
「えっ、なぜそこに!?」
直前まで長友の記事を書いていたからこそ、なおさらだった。
ともに2010年ワールドカップを戦った日本代表の戦友。当時、長友選手は中村選手を兄貴のように慕っていたという。
久々の再会だったのか、２人は終始リラックスした様子で言葉を交わしていた。こちらが気づかれないように視線を送ると、長友の表情は驚くほど柔らかい。
そこから感じ取れたのは、時を経ても変わらない確かな信頼関係だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
2026年４月24日のJ１百年構想リーグ、FC東京対水戸ホーリーホック戦のキックオフ前、「メンバー表に『長友佑都』の名前はなく…迫るタイムリミット【日本代表】」というタイトルの原稿を書き終えてふと周りを見渡した瞬間、思わず目を疑った。
視界に入ってきたのは、日本代表コーチとして視察に訪れていた中村俊輔さん。そして、その隣に座っていたのは--ベンチ外となっていた長友佑都だった。
直前まで長友の記事を書いていたからこそ、なおさらだった。
ともに2010年ワールドカップを戦った日本代表の戦友。当時、長友選手は中村選手を兄貴のように慕っていたという。
久々の再会だったのか、２人は終始リラックスした様子で言葉を交わしていた。こちらが気づかれないように視線を送ると、長友の表情は驚くほど柔らかい。
そこから感じ取れたのは、時を経ても変わらない確かな信頼関係だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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