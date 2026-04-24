timelesz原嘉孝＆橋本将生『AERA』表紙に初登場！「夢は大きく掲げて、どんどん口に出していこうと思って」（原）
timeleszの原嘉孝と橋本将生が、4月27日発売の『AERA 5月4-11日合併号』（朝日新聞出版）の表紙に登場。
グラビア＆ロングインタビューでは、社会現象化したtimelesz projectを経てグループに加入。新体制での活動2年目も快進撃を続けるグループの現在地、そして未来について語った。
■メンバーとの絆が深まった貴重なエピソードも披露
timeleszの原嘉孝と橋本将生『AERA』の表紙に初登場。ロングインタビューにも応じ、グループへの思いや、2ndアルバム『MOMENTUM』の制作秘話などを明かしたふたり。「ダンス修行旅」を振り返り、メンバーとの絆が深まった貴重なエピソードを披露した。
さらに、「夢は大きく掲げて、どんどん口に出していこうと思って」（原）と、ふたり個人として、グループとしての具体的な目標を宣言。表紙と8ページにわたるグラビアは『AERA』表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影した。
■書籍情報
2026.04.27 ON SALE
『AERA（アエラ）2026年5月4-11日合併号』
■関連リンク
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