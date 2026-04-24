ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2 ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを4月28日から、全国のファミリーマート約1万6400店舗で実施する。

「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品の購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。また、期間中オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施する。なお、一部商品の取り扱いのない地域がある。

同キャンペーンの目玉商品として、「ぽこ あ ポケモン」に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペを発売する。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類で、ゴールデンウィークをはじめとした外出シーズンにぴったりとなっている。

また、同キャンペーンに合わせ、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキを発売する。ぜひフラッペと一緒に食べてみてほしい考え。

キャンペーン期間中は「ファミペイ」でスタンプをためることで、コースを選んで応募できるスタンプキャンペーンや、対象商品購入で「ぽこ あ ポケモン」デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入るプレゼントキャンペーンも同時に開催する。「ぽこ あ ポケモン」デザインのフラッペやオリジナル商品を友達や家族と一緒に、ゆっくりまったりと楽しんでほしいという。



「ストロベリーフラッペ」

「ストロベリーフラッペ」（数量限定）は、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペ。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえる。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一品に仕上げた。



「ラムネソーダフラッペ」

「ラムネソーダフラッペ」（数量限定）は、「ぽこ あ ポケモン」のゲームで登場するメタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペ。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯になっている。



「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」

「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」（数量限定）は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ。



「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」

「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」（数量限定）は、「ぽこ あ ポケモン」のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げた。

［小売価格］

ストロベリーフラッペ：360円

ラムネソーダフラッペ：360円

メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）：150円

ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）：178円

（すべて税込）

［発売日］4月28日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp