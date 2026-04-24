長野県内最古「小諸市動物園」が開園100周年を迎えリニューアルオープン
小諸市動物園(長野県小諸市)は4月26日、開園100周年を機にリニューアルオープンする。
小諸市動物園 開園100周年 4/26リニューアルオープン
同園は、大正15年(1926年)に開園した長野県内最古の動物園となる。今回の改修では動物福祉の向上と、動物をより身近に感じられる展示環境の整備を実施。リニューアルオープン日にはオープニングイベントを実施。アルパカなどの新規動物入園式や、地元出身バンド「ハッピーセット」による記念ソング披露といった多彩なイベントを開催する。
アルパカ
プレーリードッグ
園内には飲食や物販ブースも設置し、地域デザイナーと高校生が共同制作した記念アートパネルの披露も予定している。
入場者多数の場合は、1時間30分ごとの完全入れ替え制とし、整理券配布も行う。先着50名の子どもには記念バッジ配布の特典も用意する
小諸市動物園 開園100周年 4/26リニューアルオープン
同園は、大正15年(1926年)に開園した長野県内最古の動物園となる。今回の改修では動物福祉の向上と、動物をより身近に感じられる展示環境の整備を実施。リニューアルオープン日にはオープニングイベントを実施。アルパカなどの新規動物入園式や、地元出身バンド「ハッピーセット」による記念ソング披露といった多彩なイベントを開催する。
アルパカ
プレーリードッグ
園内には飲食や物販ブースも設置し、地域デザイナーと高校生が共同制作した記念アートパネルの披露も予定している。
入場者多数の場合は、1時間30分ごとの完全入れ替え制とし、整理券配布も行う。先着50名の子どもには記念バッジ配布の特典も用意する