『惡の華』“春日”鈴木福＆“中村”あのちゃん、教室破壊→衝撃ラストにあ然「鳥肌」「狂気のブーストがエグい」（ネタバレあり）
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第3話が23日深夜に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「鳥肌」「狂気のブーストがエグい」「見入っちゃった」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】自らの“罪”を書く春日（鈴木福）『惡の華』第3話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
春日（鈴木）はクラスメートの前で佐伯（井頭愛海）から“2人は付き合っている”という報告をされ悦びを隠せない。2人は「大事に付き合っていこう」と約束を交わすが、ある日、春日と仲村が衝撃的な話をする姿を見た佐伯は、不安になり学校を休んでしまう。知らずに佐伯のお見舞いに行った春日は、隠し事はないかを問われ、体操着の事を言えずにいた。
そんな中、罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求める。そして春日は仲村へ誘われるがままに夜の教室へと足を踏み入れる。仲村は黒板を背にすると、春日にチョークを差し出し「書け」と命令。春日自身の手で、佐伯の体操着を盗んだ事を書かせようとする。
しかしこれを春日が拒否。すると仲村は激怒し「契約は終わり」と言って立ち去る。春日はすがるような表情で「待って！」と呼び止めると、黒板に自らの“罪”を書き連ねる。
春日の告白を目にして笑顔になった仲村は「そんなんじゃ全然つまんない！」と絶叫。仲村の興奮につられてボルテージの上がった春日は、力任せに机を倒し始める。そして2人は墨汁やペンキを床や窓にぶちまけて教室の秩序を破壊し尽くすのだった…。
疲れ果て倒れた2人を囲むように描かれた、教室の床の“大きな黒い華”が映し出されて第3話が幕を下ろすと、ネット上には「ほんとに華咲いてて鳥肌」「狂気のブーストがエグい」「凄まじくて見入っちゃったよ」といった声が続出。さらに鈴木とあのの熱演にも「2人ともいい最高」「迫真の演技ぶっ壊れ具合何度見ても凄過ぎ」「2人の演技力と役への憑依が素晴らしい」などの称賛が寄せられていた。
【写真】自らの“罪”を書く春日（鈴木福）『惡の華』第3話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
そんな中、罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求める。そして春日は仲村へ誘われるがままに夜の教室へと足を踏み入れる。仲村は黒板を背にすると、春日にチョークを差し出し「書け」と命令。春日自身の手で、佐伯の体操着を盗んだ事を書かせようとする。
しかしこれを春日が拒否。すると仲村は激怒し「契約は終わり」と言って立ち去る。春日はすがるような表情で「待って！」と呼び止めると、黒板に自らの“罪”を書き連ねる。
春日の告白を目にして笑顔になった仲村は「そんなんじゃ全然つまんない！」と絶叫。仲村の興奮につられてボルテージの上がった春日は、力任せに机を倒し始める。そして2人は墨汁やペンキを床や窓にぶちまけて教室の秩序を破壊し尽くすのだった…。
疲れ果て倒れた2人を囲むように描かれた、教室の床の“大きな黒い華”が映し出されて第3話が幕を下ろすと、ネット上には「ほんとに華咲いてて鳥肌」「狂気のブーストがエグい」「凄まじくて見入っちゃったよ」といった声が続出。さらに鈴木とあのの熱演にも「2人ともいい最高」「迫真の演技ぶっ壊れ具合何度見ても凄過ぎ」「2人の演技力と役への憑依が素晴らしい」などの称賛が寄せられていた。