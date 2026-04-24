目黒蓮＆高橋文哉、久々再会で握手＆ハグ 『CLASSY.』でクールでさわやかな“ジャケット・バディ”に
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が、28日発売の『CLASSY.』6月号（光文社）増刊 Special Editionのカバーに登場する。このほど先行カットが解禁された。
【別カット】爽やか…！シャツ姿の目黒蓮
今号では『Jacket Buddies 2人でつくる新しい“きれいめ”の形。』をテーマに、爽やかな初夏カラーを取り入れたジャケットスタイルを披露している。
映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）でバディを組んだ2人。取材日が久々の再会だったようで、インタビュー前に「久しぶり！」と握手して、ハグをする姿が印象的。そんな2人が繰り広げる、息ぴったりな2ショットに注目だ。
映画の撮影裏話やお互いへの印象をお伺いしたインタビューは、2人のプロ意識や絆を感じられる内容に。クールでさわやかな“ジャケット・バディ”で届ける。
【別カット】爽やか…！シャツ姿の目黒蓮
今号では『Jacket Buddies 2人でつくる新しい“きれいめ”の形。』をテーマに、爽やかな初夏カラーを取り入れたジャケットスタイルを披露している。
映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）でバディを組んだ2人。取材日が久々の再会だったようで、インタビュー前に「久しぶり！」と握手して、ハグをする姿が印象的。そんな2人が繰り広げる、息ぴったりな2ショットに注目だ。
映画の撮影裏話やお互いへの印象をお伺いしたインタビューは、2人のプロ意識や絆を感じられる内容に。クールでさわやかな“ジャケット・バディ”で届ける。