【Forza Horizon 6】歴史に残る名車が大集結！ リアル「Horizon Festival」イベントレポート
日本マイクロソフトは4月23日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」のプライベートイベント「Tokyo Lights, Horizon Nights - A Forza Horizon 6 Experience」を東京都内にて開催した。
いよいよ5月19日にXbox Series X|S/PC版が発売される「Forza Horizon 6」。シリーズで初めて日本が舞台となる本作の発売を記念して、世界中のメディアやインフルエンサー、関係者を招待し一夜限りのプライベートイベントが開催された。
会場にはカバーカーの「GR GT」や「ランドクルーザー250」をはじめ、スポーツカーやスーパーカーを多数展示。さらにコンビニやカプセルトイ、鯉のぼりなど、日本らしさを凝縮したリアル「Horizon Festival」のようなイベントとなっていた。本稿では「Tokyo Lights, Horizon Nights」のイベントレポートをお届けしていく。
立体駐車場に「GR GT」が登場！ 各フロアには様々なカスタムカーも
「Tokyo Lights, Horizon Nights」は、東京都内某所にある立体駐車場を貸し切って行なわれた。立体駐車場は日本のクルマ文化を象徴する場所の一つで「Forza Horizon 6」のイベントにぴったりの場所だ。
イベントは立体駐車場を貸し切って行なわれた
受付前にはカバーカーを務めるトヨタのフラッグシップスポーツカー「GR GT」とSUV「ランドクルーザー250」のほか、ポルシェの電気自動車「タイカン」を展示。中でも「GR GT」は量産開始前のクルマであるが、トヨタの協力によって特別に持ち込まれた。クルマ好きが集まっていることもあって「GR GT」は大きな目玉となり、写真を撮る列が絶えなかった。
トヨタ「ランドクルーザー250」
ポルシェ「タイカン」
トヨタ「GR GT」。トヨタの協力により特別に展示された
スポーツカーらしいロングノーズ・ショートデッキ
フロントは筆者の膝ほどの高さで、驚くほど低かった
ホイールも非常にカッコいい
乗り込むことはできなかったが、窓越しにコックピットを見ることができた
また各フロアでは個性豊かなカスタムカーが展示されていたのだが、これらは全てカスタムショップ「Liberty Walk」や個人が所有しているクルマで、会場ではオーナーと交流している姿も見られた。
カスタムカーは日産「GT-R」やホンダ「NSX」、フェラーリ「F40」など、歴史に残る名車が大集結。プライベートイベントであることがもったいなく感じられるレベルで、多くのクルマ好きに見てほしい空間となっていた。
スズキ「キャリイ」
日産「GT-R NISMO」
トヨタ「スープラ」
フェラーリ「F40」
日産「スカイラインGT-R」
ランボルギーニ「レヴエルト」
ホンダ「NSX」
スバル「インプレッサ」
マツダ「RX-7（FC3S）」
マツダ「RX-7（FD3S）」
マクラーレン「750S」
メルセデスAMG「GT Coupe」
トヨタ「スプリンター トレノ（AE86）」
日産「サニー」
トミーカイラ「M19（メルセデス・ベンツ 190Eベース）」
フェラーリ「J50」
トヨタ「カローラII」
RWB「964」
アストンマーティン「ヴァンテージ」
まさにリアル「Horizon Festival」！ 日本らしいおもてなしが満載
「Tokyo Lights, Horizon Nights」では、クルマの展示だけでなく、日本風のおもてなしを多数用意。まずは軽食や飲み物を提供する「コンビニ」で、実際に購入するわけではないが、おにぎりやサンドイッチ、ペットボトルドリンク、お菓子などを自由に手に取って飲食が可能となっていた。
特設のコンビニ
スナックや軽食、飲み物などがラインナップ
自由に手に取って飲食ができた
ノベルティの靴下も用意。絶妙なセンスだ
さらにキッチンカーもあり、クレープをはじめとするスイーツを提供。使用されていたクルマは、日本独自の発展を遂げた「軽自動車」や「軽トラック」だ。
会場内にあったキッチンカー
スイーツを展開していた
屋上には移動販売車のような軽トラックも
和菓子を中心に提供していた
次は「鯉のぼり」コーナー。そろそろ「こどもの日」ということもあり、自分の名前やハンドルネームを筆で書いてくれる日本らしいおもてなしが用意されていた。
名前入りの「鯉のぼり」を作ってくれるコーナー
一つ一つ丁寧に名前を入れていた
続いては海外旅行者に大人気の「カプセルトイ」。受付時にメダルが配られるのだが、それを使って「Forza Horizon 6」オリジナルグッズを手に入れることができた。特に海外メディアを中心に大好評で、出てきたアイテムに一喜一憂する姿が印象的だった。
オリジナルグッズが入手できるカプセルトイコーナー
海外からの参加者が一喜一憂する姿を見られた
加えて、会場内では様々なノベルティがあり「Forza Horizon 6」仕様のクリアバッグやカシオウォッチのほか、5月19日発売の「Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション」は軽トラックの荷台に山のように積まれていた。
荷台に山のように積まれた「Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション」
展示スペースも用意されていた
スケルトン仕様でビビットなカラーが特徴のコントローラー
ヘッドセットも登場。これらは5月19日に発売予定だ
もちろん「Forza Horizon 6」の試遊コーナーも設置。会場ではステアリングコントローラーまたはコントローラーの好きな方でプレイできた。なお、GAME Watchではインプレッションを掲載しているので、ゲームについて詳しく知りたい方はこちらもご覧いただきたい。
多数用意された「Forza Horizon 6」の試遊台
ステアリングコントローラーまたはコントローラーの好きな方でプレイできた
まさに「Horizon Festival」のリアル開催といったイベントであり、クルマ好きやレースゲーム好きにはたまらない空間だった。筆者としてはプライベートに留めておくのはもったいなく感じているため、発売を機に一般向けにも再開催してほしいところだ。
ゲーム内での「Horizon Festival」の開催はもうすぐ。5月19日の「Forza Horizon 6」の発売を楽しみに待ちたい。
屋上には軽トラックを使ったDJブースも登場
当日はあいにくの雨だったが、多くの方で盛り上がっていた
プライベートで留めておくにはもったいないイベント。ぜひ一般向けにも開催してほしい
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