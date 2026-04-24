女優真木よう子（43）が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。ロケ参加者の男性に鋭い指摘をする場面があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で2泊3日のロケが行われた。

2日目は、ゆうと（小泉勇人＝元Jリーガーの料理研究家）と、えりな（平川愛里菜＝破産申請中の元経営者でシングルマザー、33）がデート。デート中、ゆりなが、えりなとなかなか目を合わない奥手な素顔を見せていた。さらにゆうとは「恋愛もずっと本気になるのを避けてきた。現役中、9年間の現役生活で（GKで）13試合しか出てなくて。それ以外はベンチかベンチ外。でも毎週末試合が来るっていう中で、それをずっと9年間繰り返して、何か期待することに疲れちゃって」と本音を吐露していた。

スタジオ「見届け人」の「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏はVTRを見て、「奥手のようなことを言ってるけど、（プレゼントで）くしを買ってくるぐらい女性に詳しいじゃないですか。だからちょっと設定が…」とツッコミを入れた。

その後のVTRを見届けた真木もゆうとにツッコミを発動。目を合わさない奥手なゆうとに対し「じゃあ、何であのプレゼント知ってるのよ？ 情報だけは全部入れといて…」と指摘した上で「何が臆病？ は？」と投げかけていた。

ロケ2日目はクリスマス当日で、男性陣が女性陣にクリスマスプレゼントを購入。ゆうとと、りゅうせい（桑田龍征＝経営者で「令和の虎」総合演出、40）は、日本製の高級ブランドのヘアコームをプレゼントとして購入していた。第3回放送で真木は2人のプレゼント品に対し「1周回って、りゅうせいさんとゆうとのヤツはどんだけ女抱いてんだよ！ってなっちゃうから」とツッコミを入れていた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。