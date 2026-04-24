

ゴールデンウィーク後の混雑が落ち着く5月下旬から6月上旬、初夏の熱海を賢く、贅沢に楽しむチャンスです。JR東日本は、特急「踊り子」の指定席特急料金と乗車券が実質50％割引となる、えきねっと会員限定の「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」を発売します。

本記事では、熱海観光局とJR東日本の連携により開始した「熱海リトリート旅キャンペーン」詳細や、28日前までの予約ルールといった注意点を解説。あわせて、バラが見頃の「ACAO FOREST」やライトアップが美しい「来宮神社」など、心身をアップデートする大人の“整い”スポットを紹介します。

特急「踊り子」がえきねっと限定で半額！

特急「踊り子」イメージ（画像：Pixta）

今回のキャンペーンの目玉は、JR東日本が提供する「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」を活用した、特急「踊り子」の50％割引です。

東京・横浜から熱海までを結ぶ人気の特急「踊り子」が、期間限定で通常価格の半額という驚きの価格で利用可能になります。購入はJR東日本の予約サイト「えきねっと」から。チケットレス乗車なので、窓口に並ぶ手間もなく、スマートフォン一つでスマートに旅をスタートできます。乗車日の1ヶ月前10:00から28日前23:50までに予約が必要な「早割」タイプのため、早めの計画がおすすめですが、移動費を賢く抑えることで、その分熱海でのランチや温泉を少し贅沢にアップグレードすることができます。

「熱海リトリート」で叶える大人の休日

「旅行」という枠を超えて、自分の生活リズムを取り戻す「特別な日常」を過ごしてほしい。そんな願いが込められた「熱海リトリート旅キャンペーン」は、特に忙しい毎日を送る30〜40代の女性に向けた「リトリート（日常から離れた場所での心身の解放）」をテーマにしています。

GW明けの平日というタイミングは、観光地の混雑が落ち着く絶好の時期。四季折々の花々が咲き誇る公園を散策したり、歴史ある神社で静かに手を合わせたり、海を眺めながらカフェで読書をしたり……。コンパクトに魅力が凝縮された熱海だからこそ、無理のないスケジュールで「何もしない贅沢」を味わうことができます。

初夏の熱海で心身をアップデート

園内に約600種4,000株のバラが咲き誇る「ACAO FOREST」では、6月7日まで「ACAO ROSE FESTA 2026」を開催中（画像：ACAO SPA & RESORT）

熱海には、海と山の豊かな自然に加え、美肌の湯として知られる温泉、個性豊かなリノベーションカフェなど、リフレッシュに欠かせない要素が揃っています。

「来宮神社（きのみやじんじゃ）」では17:00〜23:00まで境内と大楠周辺をライトアップ（画像：熱海市役所）

例えば、初夏の爽やかな風を感じながらの「花散策」や、パワースポットとして名高い「来宮神社」での参拝。夜にはライトアップされた砂浜を歩くのも一興です。体にやさしい地元の食材を使ったグルメも楽しみの一つ。今回のキャンペーンに合わせて、JR東日本のメディアでは「大人女子旅」をテーマにしたモデルコースも公開されており、どこへ行くか迷っている方へのヒントも満載です。

賑やかな大型連休が終わり、ふと疲れを感じる頃。特急「踊り子」の半額キャンペーンを利用して、自分へのご褒美に熱海へ「整う旅」に出かけてみてはいかがでしょうか。28日前までの予約という少し早めの準備が、最高のリフレッシュへの第一歩です。

（画像：熱海観光局）

鉄道チャンネル編集部

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