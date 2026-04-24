この記事は2025年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

家具の組み立てやDIYをするとき、電動ドライバーがあると、作業を効率よく進められます。

しかし、数多くのメーカーからさまざまな種類の電動ドライバーが販売されているので、どれを購入すればいいか、迷ってしまいますよね。

そこで今回は、コードレスで扱いやすく、穴あけやネジ締め・緩めを1台でこなす、Xiaomi（シャオミ）の充電式ドライバー「電動ドライバー 充電式 3.6V」をご紹介します。

高性能で、軽量コードレス。DIYビギナーにおすすめな充電式ドライバー

Xiaomiの「電動ドライバー 充電式 3.6V」はネジのない一体型ボディで、ミニマルデザインのコードレス電動ドライバーです。

本体重量は657gと軽量設計ながら最大トルク5N.mの高性能で、木材から硬い素材までしっかり対応。穴あけ機能に加え、ネジの締め付け・緩め機能を搭載し、家庭内のDIYや木工作業などにこれ一台で対応できます。

プラス、マイナス、六角などの12種類のドライバービットが付属。

差し込み口のスリープ部に強力マグネットが付いているので、ワンタッチでピットの取り付けや交換ができるのも嬉しいポイントです。

暗い場所での作業時に高輝度LEDライトが活躍

高輝度LEDライトが3灯搭載されており、使用時にライトが自動的に点灯するので、暗い場所での作業時に便利です。

引っ越しなどで家具の組み立てなどが必要な人や、DIYデビューしたいと考えている人におすすめしたいXiaomiの「電動ドライバー 充電式 3.6V」。ぜひチェックしてみてください！

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