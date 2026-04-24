◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）は５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、日本勢最上位の４位と好発進した。首位と３打差。

神谷そら（郵船ロジスティクス）が３アンダーの６９で８位。馬場咲希（サントリー）は２アンダーの７０で１８位、勝みなみ（明治安田）は１アンダーの７１で２５位につけた。

山下美夢有（花王）、西村優菜（スターツ）はイーブンパーの３８位。大会連覇を狙う西郷真央（島津製作所）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、岩井明愛（あきえ、ホンダ）は１オーバーの５９位だった。

古江彩佳（富士通）、笹生優花（アース製薬）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は２オーバーの８０位。佐久間朱莉（大東建託）は４オーバーの１０６位、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は５オーバーの１１５位と出遅れた。

２０２４年大会覇者のネリー・コルダ（米国）が７アンダーの６５をマークし、単独トップに立った。