ちいかわらんど、24日よりキャンペーン開始！ 「お誕生日ステッカー2026（ちいかわ・ハチワレ）」プレゼント
ちいかわらんど公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。購入者へのノベルティキャンペーンを発表しました。
【写真】お誕生日ステッカーノベルティ
5月1日がちいかわとハチワレの誕生日であることにちなんだバースデー特典で、対象店舗はちいかわらんど原宿店・大阪梅田店・福岡パルコ店など全国15店舗です。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】お誕生日ステッカーノベルティ
4月24日よりキャンペーン開始同アカウントは「ノベルティのお知らせ 4月24日（金）より、ちいかわ商品をお買い上げのお客様に『お誕生日ステッカー2026（ちいかわ・ハチワレ）』を1枚プレゼント ぜひチェックしてください ※1会計につき1枚まで ※なくなり次第終了となります」とつづり、告知画像を1枚載せています。
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(文:All About ニュース編集部)