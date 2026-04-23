【写真特集】長谷川京子のタイトドレス姿 せいら・山田優はシースルーで肌見せ「プラダを着た悪魔２」イメージ衣装で豪華集結
【モデルプレス＝2026/04/23】4月23日、都内にて映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントが開催された。ここでは、イベントの様子を写真でまとめる。
【写真】【写真】タトゥー話題の29歳女優、へそピ目立つ超ショート丈シャツ
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアにはジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。
せいらは美しい脚が透けるドレス姿で登場。RANは赤がワンポイントのブラック衣装、柏木は春らしいピンクパープルの色を取り入れた。
谷はノースリーブドレスで肌見せ。三吉はジャケットにショート丈シャツを合わせた。山田は透け感のある赤ドレスで、長谷川はボディラインが強調された紫のタイトドレスを着こなし、それぞれ本作のイメージに合わせたコーディネートを披露した。
ジャパンアンバサダーに就任したモモとサナは真っ赤なドレスでステージウォーキング。アンバサダー就任への思いを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】【写真】タトゥー話題の29歳女優、へそピ目立つ超ショート丈シャツ
◆「プラダを着た悪魔２」豪華芸能人集結
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
◆長谷川京子・三吉彩花・柏木悠ら、プレミアゲスト登壇
せいらは美しい脚が透けるドレス姿で登場。RANは赤がワンポイントのブラック衣装、柏木は春らしいピンクパープルの色を取り入れた。
谷はノースリーブドレスで肌見せ。三吉はジャケットにショート丈シャツを合わせた。山田は透け感のある赤ドレスで、長谷川はボディラインが強調された紫のタイトドレスを着こなし、それぞれ本作のイメージに合わせたコーディネートを披露した。
◆モモ＆サナ、ジャパンアンバサダー就任
ジャパンアンバサダーに就任したモモとサナは真っ赤なドレスでステージウォーキング。アンバサダー就任への思いを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】