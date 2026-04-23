キヤノンが２６年１２月期利益予想を下方修正 キヤノンが２６年１２月期利益予想を下方修正

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キヤノン<7751.T>がこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４７９０億円から４５６０億円（前期比０．１％増）へ、純利益を３４１０億円から３３３０億円（同０．３％増）へ下方修正した。売上高は４兆７６５０億円（同３．０％増）の従来見通しを据え置いたものの、中東情勢に関する５月までの売り上げ影響を反映させたほか、メモリコストの上昇を織り込んだ。



同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、売上高１兆９３６億円（前年同期比３．３％増）、営業利益７１３億７０００万円（同２６．１％減）、純利益４８３億３００万円（同３３．１％減）だった。プリンティングが市況低迷の影響を大きく受けたものの、カメラやネットワークカメラの需要が強含みで推移。また、半導体露光装置でメモリ向けの投資意欲が急速に上昇したことも寄与した。ただ、メモリコスト上昇や米国の追加関税の影響に加えて、低粗利率の製品や顧客の割合が増えたことが利益を圧迫した。



出所：MINKABU PRESS