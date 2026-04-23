阿部巨人注目の「セカンド問題」　復帰間近の守備の名手をどう組み入れる？「躍進目立つ若手内野手」の存在も

吉川はセカンドとしてゴールデン・グラブも獲得している（C）産経新聞社

頼れる男がいよいよ帰ってきそうだ。

巨人・吉川尚輝は昨年オフに両股関節の手術を行うとリハビリを重ね、1軍合流を見据えている。

【動画】吉川が放ったライト前ヒットシーン！着々と1軍昇格への準備を進めている

4月22日に行われたファーム・リーグ・中地区の西武戦でも「3番・二塁」として先発出場。6回二死走者なしの場面で右翼線にヒットを放つなど順調な調整ぶりを示した。ファームではここまで6試合に出場、打率.444と守備もしっかりこなせている。

“忍者守備”ともいわれるセカンドの広範囲で見せる高い守備力が持ち味。過去にはゴールデン・グラブも獲得と球界屈指の守備力で知られている。

一方チームでは開幕から「3番・遊撃」で攻守に活躍していた泉口友汰が21日の中日戦前に顔面に打球が直撃したというアクシデントがあったばかり。その後、脳震盪特例措置で出場選手登録を抹消された。