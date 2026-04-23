フォーカルポイント株式会社は、Shokz社の日本国内代理店として、オープンイヤー型イヤホン『Shokz OpenFit Pro』の日本国内取り扱いを4月22日より開始しShokz初のフォーカスモードを搭載したオープンイヤー型イヤホン『OpenFit Pro』発売 開放感とノイズ抑制を両立。家電量販店各店、ライフスタイルショップ、ならびにFOCAL POINT DIRECTにて販売される。価格はFOCAL POINT DIRECTにて39,880円（税込）となる。

本製品は、Shokzが初めてフォーカスモードを搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホンだ。

Shokz独自のオープンイヤーデザインに先進的なノイズ抑制技術を融合し、周囲が騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しみつつ、同時に周囲の気配も感じながらリスニングできるという。高度な音響モデリングと独自のアルゴリズムにより、さまざまな耳の形状・装着位置に対応。トリプルマイクシステムと耳の状態に適応するアルゴリズムが連携し、耳の内側のノイズレベルを精密に予測する仕組みとなっている。

サウンド面では、最新のShokz SuperBoostを搭載。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から深みのある低音まで再生する。航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップによる高い振動安定性、最大40kHzの周波数帯域に対応する同期型デュアルダイアフラム構造、100Hz以下の歪みを抑える高品質シリコンダイヤフラムを採用した。

Dolby Atmosに最適化されたチューニングに加え、ヘッドトラッキング技術により頭の動きに合わせて音が動く設計となっている。

また、進化したShokz OpenBass 2.0が深みと厚みのある低音を再現。5つのプリセットイコライザーモードに加え、2つのカスタムイコライザーモードで音質を細かく調整できる。

最新のDirectPitch 3.0によって進化したワイドバンド音漏れ抑制技術により、周囲への音漏れを最小限に抑える設計。プライベートイコライザーモードを有効にすれば、さらに音漏れしにくいよう最適化される。

装着面では、Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0を採用し、柔らかな着け心地を実現。超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックが耳の形にしなやかにフィットする。ボディはプレミアムアルミニウム合金を9段階の精密モールドプロセスで加工した継ぎ目のないユニボディデザインとなっている。

通話機能では、AI音声認識を搭載したトリプルマイクアレイが最大99.4%の環境ノイズを低減する。独自の風ノイズ低減構造により、25km/hの風速下でもクリアな通話が可能だとしている。

バッテリー性能は、充電ケース併用時で最大50時間、1回の充電での連続再生は最大12時間、フォーカスモード使用時は最大6時間。10分の急速充電で最大4時間の再生に対応する。

■関連リンク製品ページ：https://focal.co.jp/products/shokz-openfit-pro