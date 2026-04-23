大山が右翼席へ突き刺すグランドスラム

■DeNA 7ー6 阪神（22日・横浜）

阪神の大山悠輔内野手が22日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦で、一時は逆転となる満塁本塁打を放った。流れを変える一振りに敵地は騒然。DeNAファンからも「絶望感しかない」と溜息が漏れるほどの一撃だった。

初回に4点を先制される苦しい展開となったが、大山のバットが球場の空気を変えた。2回1死から相手先発・竹田祐投手のカーブを捉えて左翼席へ今季2号ソロ。反撃の狼煙を上げると、3回2死満塁で、外角147キロ直球を弾き返し3号満塁弾。大山はダイヤモンドを一周する際、小さく拳を握り一発の感触に噛み締めていた。

この豪快な一発にSNS上のファンは即座に反応。「大山悠輔が阪神の魂なんだよ」「とんでもなく美しい一発」「打ちまくる大山が帰ってきた」「大山が当たりだしたら止まらんよ！！」と、主砲へ称賛の声を届けた。

大山の前を打つ森下翔太外野手と佐藤輝明内野手は、リーグでもトップクラスの打撃成績を残している。その後ろの5番に、大山が控える打順に他球団ファンは戦慄。「大山が打ち出したら最強やん阪神」「森下、佐藤輝よりも大山の方が危険だ」「休む暇もない」と、“白旗”を上げる声も目立った。（Full-Count編集部）