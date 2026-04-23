フランスを拠点に活動する、俳優でモデルの杏が２０日、自身のインスタグラムを更新。４０歳の誕生日を報告した。

「４月１４日、誕生日でした！！」と始めた杏は、「４０という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と投稿。「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」と杏。「＠ａｉ＿ｏｋａｄａ＿ さんの素敵なケーキ、それから友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量」とつづり、似顔絵や愛犬たち、エッフェル塔、東京タワーがデザインされたクッキーが乗った、特製ケーキを公開した。

「今回は直前に書籍のイベントもあり、

お手紙もたくさんいただきました…！みなさま、本当にありがとうございます！！さらなる彩り溢れた楽しい４０代を謳歌したいと思います！！」と抱負をつづった杏。この投稿にファンからは「全然４０に見えない」「わんこの家族もたくさん」などの反応が寄せられた。