ソシエダvsヘタフェ スタメン発表
[4.22 ラ・リーガ第33節](アノエタ)
※27:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 14 久保建英
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 46 Ibai Aguirre
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 3 アブデル・アブカル
DF 15 セバスティアン・ボセーリ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
FW 10 マルティン・サトリアーノ
FW 19 ルイス・バスケス
控え
GK 1 イジー・レターチェク
GK 35 Jorge Benito
DF 12 アラン・ニョム
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 26 ダビンチ
DF 41 Jorge Montes
MF 14 ハビ・ムニョス
MF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチ
MF 44 Adrián Riquelme
FW 11 アブ・カマラ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 23 アドリアン・リソ
監督
ホセ・ボルダラス
※27:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 14 久保建英
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 46 Ibai Aguirre
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 3 アブデル・アブカル
DF 15 セバスティアン・ボセーリ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
FW 10 マルティン・サトリアーノ
FW 19 ルイス・バスケス
控え
GK 1 イジー・レターチェク
GK 35 Jorge Benito
DF 12 アラン・ニョム
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 26 ダビンチ
DF 41 Jorge Montes
MF 14 ハビ・ムニョス
MF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチ
MF 44 Adrián Riquelme
FW 11 アブ・カマラ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 23 アドリアン・リソ
監督
ホセ・ボルダラス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります