北山宏光、ニューシングル「ULTRA」をリリース！総勢約100人の子どもが登場するMV公開

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北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、シングル「ULTRA」を4月22日にリリース。MVも公開された。

■MVのテーマは青春、青空

「ULTRA」は、北山自らが作詞を務めた、大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソング。作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴として、MVやジャケットには子どもが起用された。

公開となったMVでは、総勢約100人の子どもたちが絵を描いたり、楽器を奏でたりするなかで北山が歌い、全員でダンスをするシーンも印象的に描かれている。

子どもたちの純粋無垢な姿や、青春、そして青空がテーマになっており、観る人の心を明るくし、思わず笑顔になって何度でも観返したくなるような映像に仕上がっている。

■北山宏光（Hiromitsu Kitayama）コメント