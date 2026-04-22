EXILE MAKIDAI「すごい魅力的なダンスをする」後輩を絶賛 MATSU＆USAと3年4ヶ月ぶりEXILEライブ出演
【モデルプレス＝2026/04/22】EXILEが2026年4月21日・22日、東京ドームにて「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」を開催。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、MATSU、USA、MAKIDAIが22日公演の前に行われた囲み取材に応じ、後輩との交流について語った。
【写真】MAKIDAIが絶賛したFANTASTICSメンバー
2025年に開催されたEXILE8度⽬の全国ドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”」をさらに進化させ、PERFECT YEAR記念公演として、演出・セットリストの⼀部を新たに構成した同公演。東京ドームでの開催、そしてMATSU、USA、MAKIDAIがEXILEのライブに出演するのは、2022年に行われた「EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”〜Christmas Special〜」以来、約3年4ヶ月ぶりとなる。
さらに、新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」でのコラボレーションが話題となったB’zの松本孝弘がスペシャルシークレットゲストとして登場。松本がソロでサプライズゲストとして他アーティストのライブに出演するのは約1年11ヶ月ぶりとなる。今回のライブでは「道」をはじめ、アンコール・メドレー含む全31曲を披露。2日間の総動員数は8万人を記録した。なお本公演には、EXILEメンバー11人をはじめ、BALLISTIK BOYZなど総勢49人が出演していた。
今回スペシャルメンバーとして参加したMATSU、USA、MAKIDAIについてAKIRAは「いやもうすごいですよ。御三方がいると空気が変わるんですよね。やっぱり御三方がいる時のEXILEになりますし、一気に明るくなるというか、エネルギーが充満してて僕らも奮い立たされる」と称賛。続けて「『やっぱりレジェンドだな』って思うぐらい、今の若い子たちも食いついて観るんですよね。その光景も懐かしくて、3人のパフォーマンスの時にわざわざ出てきて観る、みたいなそういう光景も懐かしくてすごい嬉しかったです」と語った。
後輩との交流について聞かれたMAKIDAIは「みんなそれぞれスタイルが違うんですけど、世界が結構ダンスの情報量が多い」とEXILE、そしてFANTASTICSとして活動している世界の名前を挙げ「すごくいろんなダンスの映像を観ているので、久しぶりのリハーサルに行った時に、世界がすごい話しやすくて。ダンスという共通の会話があったので『この子やばくない？』って言ったら『やばいですね！』ってもう全部知ってるんですよ」とダンスの知識の豊富さに驚いたことを明かした。
続けて「原点回帰じゃないですけど、ダンスっていうものを軸にコミュニケーションが取れた」と説明し「実際に一緒に踊って、観ていてもすごい魅力的なダンスをするので」「改めて、ダンスで繋がっているんだなっていうのすごく感じた」としみじみ。すると、ATSUSHIが「楽屋で世界も（MAKIDAIのことを）褒めてました。世界的に見ても『50歳であそこまで激しく踊ってて、しかもただ踊ってるだけじゃなくて、単純にダンスが上手いって言ってました』って」と口に。MAKIDAIは「モチベ上がった！」とガッツポーズをし、喜んでいた。（modelpress編集部）
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◆「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」
2025年に開催されたEXILE8度⽬の全国ドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”」をさらに進化させ、PERFECT YEAR記念公演として、演出・セットリストの⼀部を新たに構成した同公演。東京ドームでの開催、そしてMATSU、USA、MAKIDAIがEXILEのライブに出演するのは、2022年に行われた「EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”〜Christmas Special〜」以来、約3年4ヶ月ぶりとなる。
◆MAKIDAI、世界との交流明かす
今回スペシャルメンバーとして参加したMATSU、USA、MAKIDAIについてAKIRAは「いやもうすごいですよ。御三方がいると空気が変わるんですよね。やっぱり御三方がいる時のEXILEになりますし、一気に明るくなるというか、エネルギーが充満してて僕らも奮い立たされる」と称賛。続けて「『やっぱりレジェンドだな』って思うぐらい、今の若い子たちも食いついて観るんですよね。その光景も懐かしくて、3人のパフォーマンスの時にわざわざ出てきて観る、みたいなそういう光景も懐かしくてすごい嬉しかったです」と語った。
後輩との交流について聞かれたMAKIDAIは「みんなそれぞれスタイルが違うんですけど、世界が結構ダンスの情報量が多い」とEXILE、そしてFANTASTICSとして活動している世界の名前を挙げ「すごくいろんなダンスの映像を観ているので、久しぶりのリハーサルに行った時に、世界がすごい話しやすくて。ダンスという共通の会話があったので『この子やばくない？』って言ったら『やばいですね！』ってもう全部知ってるんですよ」とダンスの知識の豊富さに驚いたことを明かした。
続けて「原点回帰じゃないですけど、ダンスっていうものを軸にコミュニケーションが取れた」と説明し「実際に一緒に踊って、観ていてもすごい魅力的なダンスをするので」「改めて、ダンスで繋がっているんだなっていうのすごく感じた」としみじみ。すると、ATSUSHIが「楽屋で世界も（MAKIDAIのことを）褒めてました。世界的に見ても『50歳であそこまで激しく踊ってて、しかもただ踊ってるだけじゃなくて、単純にダンスが上手いって言ってました』って」と口に。MAKIDAIは「モチベ上がった！」とガッツポーズをし、喜んでいた。（modelpress編集部）
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