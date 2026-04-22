EXILE MAKIDAI「すごい魅力的なダンスをする」後輩を絶賛 MATSU＆USAと3年4ヶ月ぶりEXILEライブ出演

EXILE MAKIDAI「すごい魅力的なダンスをする」後輩を絶賛 MATSU＆USAと3年4ヶ月ぶりEXILEライブ出演