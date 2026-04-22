それ【しまむら】って本当！？ 一点投入でサマ見え♡「高見えベスト」

すっかり春らしくなり、薄着で過ごせる日が増えてきました。おしゃれな着こなしを作りたいのに、なんだかシンプルすぎる……。そんなときは、一点投入でサマ見えが狙えるベストが頼りになります。今シーズン【しまむら】からは、コーデに奥行きをプラスしてくれる上品ベストが登場。高見えが狙える素材も魅力で、一気に垢抜けそうです。

上品さと甘さを両立したフリルベスト

【しまむら】「チェックフリルジレ」\2,189（税込）

シンプルコーデに重ねるだけで、華やぎを添えてくれるフリルベスト。きれいめのツイード調素材で高見えも狙えそうです。後ろの着丈が長めにデザインされており、腰まわりの体型カバーも◎ ジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むほか、ブラウスやかっちりとしたパンツを合わせればハレの日にもぴったり。

メリハリシルエットできれい見えするペプラムベスト

【しまむら】「ツイードペプラムベスト」\1,639（税込）

こちらは、ウエストがキュッと引き締まったメリハリのあるシルエットが特徴。ツイード調素材にペプラムや切り替えのフリルで、華やかさがプラスされています。すっきりとしたVネックなので、トレンドのボウタイブラウスと合わせるのもおすすめです。インナー次第でオールシーズン着られそう。

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writer：Emika.M