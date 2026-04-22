ドル円１５９．３０近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は159.30近辺、ユーロドルは1.1750近辺で推移している。ドル円は東京朝方の159.46付近を高値に、その後は上値を抑えられている。東京午後には159.11付近まで下押しされた。しかし、その後は下げ渋りとなっている。前日NY終値159.37付近へと買い戻されている。



ユーロドルは1.17台で方向感無く上下動している。東京早朝の1.1735付近を安値に、前日NY終値1.1744を挟んだ揉み合いが続いたあと、東京午後には一時1.1763付近まで買われた。しかし、買いも続かず1.17台半ばへと押し戻されている。



東京午後のドル売りの背景は、イラン国連大使が「イランは米国が封鎖解除の準備ができている兆候を受け取った」と発言したことをタスニム通信が報じたことだった。しかし、現時点でイランは米国との協議を拒否し続けており、NY原油先物は一時91ドル台まで再び上昇している。



USD/JPY 159.31 EUR/USD 1.1749

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