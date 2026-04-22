基本的に浴室乾燥機で洗濯物を乾かしています。毎日8時間ほど稼働しているのですが、電気代はどのくらいかかっているのでしょうか？

浴室乾燥機を毎日8時間使うと電気代はいくらになるのか

浴室乾燥機は、天候に左右されずに洗濯物を乾かせる便利な設備です。特に雨の日や花粉の季節には重宝しますが、毎日長時間使っていると電気代がどれくらいかかっているのか気になる方も多いでしょう。結論から言うと、1日8時間使用している場合、月に数千円から1万円近い電気代がかかっている可能性があります。

浴室乾燥機は温風を出して乾燥させる仕組みが一般的で、エアコンやドライヤーに近い高い消費電力を持っています。そのため、短時間であれば負担はそれほど大きくありませんが、長時間使うと電気代が大きく積み上がる特徴があります。



電気代の具体的な計算方法と目安

電気代は「家電製品の消費電力（W）÷1000×時間（h）×使用量単価（円/kWh）」で計算できます。一般的な浴室乾燥機の消費電力は1000W～1500W程度です。仮に1200W（1.2kW）とし、電気料金を1kWhあたり31円とすると、1時間あたりの電気代は約37円になります。

これを8時間使うと、1日あたり約300円になります。これを30日続けると約9000円となり、年間では10万円近くになる計算です。実際には弱運転やタイマーを使うことで多少抑えられる場合もありますが、毎日フル稼働している場合は大きな負担になっている可能性があります。



電気代が高くなりやすい使い方とは

電気代が高くなる原因の一つは「乾燥効率の悪さ」です。例えば、洗濯物を詰め込みすぎると風が通りにくくなり、乾くまでに時間がかかります。その結果、稼働時間が長くなり電気代が増えてしまいます。

また、脱水が不十分な状態で干すと、水分が多く残っているため乾燥に余計な時間がかかります。さらに、浴室内の換気が不十分だと湿気がこもり、乾燥効率が下がることもあります。これらが重なると、本来よりも長時間運転することになり、電気代がかさむ原因になります。



電気代を抑えるための現実的な工夫

電気代を抑えるには、まず乾燥時間を短縮する工夫が重要です。洗濯機でしっかり脱水するだけでも、乾燥時間は大きく変わります。また、洗濯物同士の間隔を空けて干すことで風通しが良くなり、効率的に乾かすことができます。

さらに、最初の2～3時間だけ浴室乾燥機を使い、その後はサーキュレーターや除湿機に切り替える方法も有効です。このように使い分けることで、電気代を抑えながら乾燥させることができます。

浴室乾燥機は非常に便利な設備ですが、使い方によっては大きなコストがかかることもあります。日々の使い方を少し見直すだけでも、年間の電気代は大きく差が出ます。快適さとコストのバランスを意識しながら、上手に活用していくことが大切です。

また、電力会社の料金プランによっても電気代は変動します。夜間の電気料金が安いプランを利用している場合は、夜間に浴室乾燥機を使うことでコストを抑えられる可能性があります。契約しているプランを確認し、使用時間帯を工夫することも、無理なく電気代を抑える方法の一つです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー