この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でFPの秋山ひろ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【要確認】65歳での年金受給の「危ない落とし穴」3選／手残りが100万円変わる3つの準備」と題した動画を公開。

65歳で年金を受給するという一般的な選択に潜む危険性を指摘し、「当たり前の選択、今すぐ捨ててください！」と警鐘を鳴らした。

秋山氏は、65歳からの年金受給をおすすめしない理由として3つの「危ない落とし穴」を挙げた。

1つ目は、年金額が実質的に目減りしているという現実だ。
年金額は年1万6000円ほど増額されたものの、実際には「マクロ経済スライド」によって「本来受け取れる部分がごっそり削られています」と説明。物価や賃金の上昇ほどには年金額が上がらない仕組みのため、実質的な価値は下がり続けていると指摘した。

2つ目の理由として、国民年金の支払い期間が延長される可能性に言及。
選挙での与党圧勝を受け、2023年に一度議論された「国民年金の支払い延長」が復活する可能性が出てきたと述べ、「もらうどころか、払い続ける未来が待っているかもしれません」と懸念を示した。

そして、最も怖い落とし穴が3つ目の「年金額アップによる弊害」だという。
年金額がわずかに増えたことで、これまで対象だった「非課税枠や扶養から外れてしまう」ケースを解説。その結果、新たに税金や社会保険料の負担が発生し、可処分所得が減ってしまう危険性がある。秋山氏は「良かれと思って増やした結果、手取りが減って大損する。こういう罠にあなたは気づいていますか？」と問いかけ、安易な判断に注意を促した。

YouTubeの動画内容

00:00

「65歳で年金受給は当たり前」という危険な選択
00:07

理由(1)：実質目減りする「マクロ経済スライド」の罠
00:17

理由(2)：国民年金「支払い延長」が復活する可能性
00:32

理由(3)：年金増額で「手取りが減って大損する」落とし穴

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