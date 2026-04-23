シャッター街の正体は「アートの街」だった…廃線が生んだ空白を現代アートで埋める十和田市の姿とは
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「案内人ゆっくり遺産の探検隊」が「【マジで昭和の風景そのまんま…】人も店も鉄道もすべて「消えた」都市…200万人が素通りする都市の末路が衝撃的な姿になっていました【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、青森県十和田市の歴史と現状を紹介し、年間200万人の観光客が訪れる地域でありながら、中心市街地が「通過される街」となってしまった理由と、アートによる街の再生に向けた取り組みを解説している。
動画はまず、かつて十和田観光の玄関口であった三沢駅と、十和田市の中心街を結んでいた「十和田観光電鉄（とうてつ）」の歴史に触れる。ピーク時には年間165万人を運んだこの路線も、郊外への大型スーパー進出やモータリゼーションの波、さらには東北新幹線の延伸などの要因が重なり、2012年に廃線となった。この決定的な出来事により、観光客が「市街地に立ち寄る導線」が完全に断たれ、人々は車やバスで十和田湖へと直行するようになったと解説する。その結果、かつては人でごった返していた商店街が、現在のような閑散とした姿に変貌してしまったのだという。
しかし、十和田市は単に衰退を受け入れているわけではない。動画の中盤以降では、廃線による人の流れの消失を補うため、「アートの街」として再生を図る斬新な取り組みが紹介される。建築家の藤本壮介氏が手掛けた「十和田市地域交流センター（とわふる）」や、隈研吾氏による「十和田市民交流プラザ」といった現代建築が、街の新たな拠点として誕生。さらに、旧日本陸軍の軍馬補充部跡地を利用して作られた広大な「官庁街通り」周辺には、カラフルなカボチャやスポーツカーを模した現代アートのオブジェが多数設置されている。案内人はこの光景を「街全体が屋外美術館みたいになっている」と表現し、アートと建築の力で新たな人の流れを生み出そうとする狙いを紐解いている。
古い商店街のアーケードや「とうてつ」の駅そばといった昭和の面影と、最先端のアート作品が不思議なバランスで共存する十和田市。動画は、衰退という課題を抱えつつも、この街が「まだまだ変わる力を持っている」と述べ、地方都市が持つ新たな可能性と魅力を提示して締めくくっている。
動画はまず、かつて十和田観光の玄関口であった三沢駅と、十和田市の中心街を結んでいた「十和田観光電鉄（とうてつ）」の歴史に触れる。ピーク時には年間165万人を運んだこの路線も、郊外への大型スーパー進出やモータリゼーションの波、さらには東北新幹線の延伸などの要因が重なり、2012年に廃線となった。この決定的な出来事により、観光客が「市街地に立ち寄る導線」が完全に断たれ、人々は車やバスで十和田湖へと直行するようになったと解説する。その結果、かつては人でごった返していた商店街が、現在のような閑散とした姿に変貌してしまったのだという。
しかし、十和田市は単に衰退を受け入れているわけではない。動画の中盤以降では、廃線による人の流れの消失を補うため、「アートの街」として再生を図る斬新な取り組みが紹介される。建築家の藤本壮介氏が手掛けた「十和田市地域交流センター（とわふる）」や、隈研吾氏による「十和田市民交流プラザ」といった現代建築が、街の新たな拠点として誕生。さらに、旧日本陸軍の軍馬補充部跡地を利用して作られた広大な「官庁街通り」周辺には、カラフルなカボチャやスポーツカーを模した現代アートのオブジェが多数設置されている。案内人はこの光景を「街全体が屋外美術館みたいになっている」と表現し、アートと建築の力で新たな人の流れを生み出そうとする狙いを紐解いている。
古い商店街のアーケードや「とうてつ」の駅そばといった昭和の面影と、最先端のアート作品が不思議なバランスで共存する十和田市。動画は、衰退という課題を抱えつつも、この街が「まだまだ変わる力を持っている」と述べ、地方都市が持つ新たな可能性と魅力を提示して締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
このチャンネルでは、かつて栄えた街や商業施設、バブル遺産などの「今のリアル」を紹介しています。 歴史や今後の展望について、視聴者のみなさんとワイワイ議論して楽しめたら嬉しいです。 🏢案内人 🔴タヌキちゃん（左側） 🟡魔理沙（右側）
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