レイカーズがホームでロケッツに連勝…3人が20得点超え、八村塁は3本の3Pを含む13得点

4月22日（現地時間21日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナにヒューストン・ロケッツを迎え、「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。

ホームで連勝を目指すレイカーズは、オースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが引き続き欠場。第1戦同様、ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

第1クォーターはレブロンがチーム最初の得点を挙げると、スマートが立て続けに3ポイントシュートを沈めるなどオフェンスで存在感を発揮。復帰したケビン・デュラントに手を焼きながら、残り1分33秒からケナード、ジャクソン・ヘイズ、レブロン、スマートの連続得点で33－26と7点のリードを奪った。

第2クォーターは15点リードで迎えた残り4分52秒から0－14のランを許したが、八村の3ポイントで相手の流れをストップ。54－51と3点差で前半を終え、スマートがチーム最多17得点、レブロンが14得点、ケナードが12得点、八村が6得点をマークした。

第3クォーターは1点ビハインドで迎えた開始2分10秒にケナードが3ポイントを沈めると、エイトンとレブロンが立て続けにダンク。八村も長距離砲やアリウープで加勢し、ディフェンスでも存在感を示した。

点の取り合いとなった第4クォーターは、八村が残り3分41秒にデュラント越しのミドルショットを決めると、同2分23秒にスマートの3ポイントをお膳立て。同46秒に5点差まで詰め寄られたものの、101－94で逃げきり、ホームで2連勝を飾った。

レイカーズはレブロンが28得点8リバウンド7アシスト、スマートが25得点7アシスト5スティール、ケナードが23得点6リバウンド3スティール。八村は2試合連続40分超えのプレータイムで、3本の3ポイントを含む13得点に5リバウンド2アシストを記録した。

なお、第3戦は敵地のトヨタ・センターに乗り込み、25日（同24日）に行われる。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 101－94 ヒューストン・ロケッツ



LAL｜33｜21｜21｜26｜＝101



HOU｜26｜25｜17｜26｜＝94



SMART SINKS HIS 5th THREE 🎯

LAKERS 99

ROCKETS 92

UNDER A MINUTE TO PLAY IN Q4 🍿 pic.twitter.com/cq1MQht074

- NBA (@NBA) April 22, 2026

【動画】八村塁がスマートの3ポイントを演出