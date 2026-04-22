ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「バランスよく食べろよ！」妻「つわりで辛いんですけど…」夫の過… 夫「バランスよく食べろよ！」妻「つわりで辛いんですけど…」夫の過剰な育児参加で妻が崩壊寸前！産後の体を無視する行動がついに限界に!? 夫「バランスよく食べろよ！」妻「つわりで辛いんですけど…」夫の過剰な育児参加で妻が崩壊寸前！産後の体を無視する行動がついに限界に!? 2026年4月22日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「僕の方が育児を理解してる」そんな雰囲気を夫から感じてしまう妻‥。育児の正解を求める夫の姿勢は、妻を追い詰めていくだけで…。やがてそのストレスが、産後の弱った心身を蝕んでいきます…。>>【まんが】育児に熱心過ぎる夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】育児に熱心過ぎる夫 シチューはダメ…テイクアウトもダメ…理不尽すぎる理由【夫から脱却できますか？ Vol.56】 「誰も呼んでないよね？」空気が凍る会場…それでもドヤ顔で言い放った言葉とは【アンティークドールの面の下 Vol.30】