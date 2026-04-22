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今年初め、Google（グーグル）は「パーソナルインテリジェンス」を導入しました。これは、Gemini AIがユーザーとの会話を記憶するだけでなく、ユーザーのインターネット上の行動履歴にもアクセスできるようにするものです。

そしてGoogleは先日、このパーソナルインテリジェンスの適用範囲を画像生成モデル「Nano Banana」にまで拡張すると発表、ユーザーのライフスタイルに関する情報から、よりパーソナライズされた画像を生成できるようになります。「AIで生成する画像は自分っぽくない」と思っている人は、少し試してみたい感じがするかも？

画像生成の「面倒な作業」が要らなくなる

AI画像生成における一番大きなハードルのうちのひとつは、適切なプロンプトを見つけることです。これまでは、本当に個人に寄り添った結果を得るために、長く細かくプロンプトを書いたり、Geminiに適切にコンテキストを与えるためだけに参照用の写真を手動でアップロードしたりする必要がありました。 これからは、「理想の家をデザインして」とか、「無人島に持っていく必需品の画像を作って」といったシンプルなプロンプトを入力するだけで、Googleアプリから取得したユーザーの好みのライフスタイルが自動的に反映された結果が得られるようになります。

と、Googleは説明しています。

Googleが最初にパーソナルインテリジェンスを導入したとき、ユーザーは、Geminiに自分のGoogleフォトライブラリへのアクセスを許可するオプションがありました。すでにそれを許可している場合、あるいは今回新たに許可した場合、Geminiは画像生成の過程でユーザーのフォトライブラリから直接画像を取り込むことができるようになります。このモデルでは、ユーザーが写真に付けたラベルを利用して、人物・場所・モノを識別し、最も関連性の高い素材を選び出します。

これらのラベルがあれば、「私と家族が好きなアクティビティをしているときのクレイアニメ風の画像を作って」とGeminiに指示するだけで、その具体的なイメージを自動的に生成してくれるとのこと。同じようなことがしたければ、これまでは自分で参照用の画像を探してアップロードする必要がありましたが、これからは、ユーザーの既存の写真を自由に参照してくれるようになります。

Googleによれば、パーソナルインテリジェンスが導入された際も同様、画像生成にユーザーの写真フォルダの利用を許可しても、それが学習データとして使われることはありませんとのこと。「Geminiアプリは、ユーザーの個人のGoogleフォトライブラリを直接モデルの学習に使用することはありません。機能向上のため、Gemini内の特定のプロンプトやモデルの応答といった限定的な情報のみを使って学習しています」と述べています。「直接」とか「限定的」といった言葉に、ユーザーの信頼を守ろうという意図を感じますね。

画像生成向けのパーソナルインテリジェンスは、今後Geminiアプリで提供開始され、Google AIのPlus、Pro、Ultraいずれかの有料プラン加入者が使えるようになります。さらに今後、Chrome版のGeminiやその他のプラットフォームにも展開される予定。 もし「自分の理想の家がどんなものか」をAI画像生成で示してもらいたいなら、一度試してみると面白いかもしれませんね。

Source: Google