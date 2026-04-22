與真司郎、7年ぶりの金髪に「ソロツアーに向けてイメチェン」 約10年住んだアメリカ離れてノマド生活中
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【全身ショット】金髪が映える！白ジャケットで登場した與真司郎
金髪姿で與は登場。「ブロンドにしたのが、昨日なんです。メディア初公開で、ファンの方もこれで知ります」とにっこり。「6〜7年ぶりぐらいにブリーチした」というが「やっぱり痛むじゃないですか。この商品を使ったら大丈夫だった」とアピール。ブリーチした理由は「ソロのツアーに向けてイメチェンをしたくて」と説明した。
商品にかけて変わったことを問われると「LAに9年、10年ぐらい住んでいたんですけど、それを変えて。アメリカを脱出してノマド生活をしている」と報告。世界中を周り、仕事の際に日本に帰ってくるという。宇野は「いろんな国から電話が掛かってきます」と笑い、與も「『真司郎、今はどこ？』という会話から始まる」とやり取りを語っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【全身ショット】金髪が映える！白ジャケットで登場した與真司郎
金髪姿で與は登場。「ブロンドにしたのが、昨日なんです。メディア初公開で、ファンの方もこれで知ります」とにっこり。「6〜7年ぶりぐらいにブリーチした」というが「やっぱり痛むじゃないですか。この商品を使ったら大丈夫だった」とアピール。ブリーチした理由は「ソロのツアーに向けてイメチェンをしたくて」と説明した。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。