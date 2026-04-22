「会えない理由は本当？」男性の嘘は“説明の仕方”に出る
男性から「仕事が忙しい」「予定があって会えない」などと言われると、信じるしかないように感じてしまうもの。ですが男性の本音は、“何を言うか”よりも“どう説明するか”に出るんです。違和感があるときは、内容ではなく伝え方に注目すると見えてくるものがあります。
理由が“ちょうどよすぎる”
嘘のときほど、人は相手が納得しやすい理由を選びがち。「仕事」「友達」「急な予定」など、否定しにくく、深掘りもしづらい内容。あまりに自然で便利すぎる理由が続く場合は、無意識に選ばれている可能性があります。本音というより、“都合のいい説明”になっている状態です。
具体的に話すか、ぼかすか
男性の本気度が高い場合、相手の誤解を避けるためにある程度具体的に説明しようとします。一方で気持ちが薄い場合は、「ちょっと予定があって」など、あえて情報量を減らす傾向に。深く聞かれないように距離を取る話し方でないかもチェックポイントです。
話に一貫性があるかどうか
時間が経ったときに、話の内容が自然につながっているかどうかも重要な判断材料。以前言っていたこととズレが出たり、細かい部分が変わったりする場合、無理やり断る言い訳をしていた可能性アリです。本音で話しているときは、細部を覚えていなくても大きな流れはブレないでしょう。
大切なのは、男性の嘘を見抜こうとすることではなく、“違和感の正体を理解すること”。言葉そのものよりも、伝え方や一貫性に目を向けると、男性の本音は自然と表れています。 ※画像は生成AIで作成しています
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