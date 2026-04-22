【きょうから】『モンスターハンターワイルズ』、「一蘭」とのコラボシーン公開 ゲーム内で“秘伝の味”求めるミニストーリー
カプコンのゲーム『モンスターハンターワイルズ』と、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」がコラボを実施。きょう22日から、ゲーム内の食事に「一蘭」が登場する。
【画像】あのカウンターも再現！『モンハン』×一蘭、コラボシーン
発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』にて、きょう22日からサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を配信。ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギー」とともに、一蘭の秘伝の味を求めるミニストーリーが展開されている。サイドミッションをクリアすることで、一蘭に関連した特別な称号を獲得。さらに、一蘭のラーメンが食べられるようになる。
サイドミッション「「最高の喜び」を求めて」は、HR16以上で開放される「大集会所」にてアイルー「ミャー」から受注可能。クエスト中など、ゲームの進行状況によっては、ミッションが受注できない場合がある。
サイドミッションクリア後、クエストをこなして時間が経過することで大集会所に常駐する一蘭店員「イチラン」から専用のお食事券「【一蘭】オーダー用紙」がゲーム内で入手可能となる。「【一蘭】オーダー用紙」を食事場で使用することで、「一蘭」が情熱を注ぐ美味しいラーメンを食べることができる。
なお、ラーメンとグッズがセットになった「一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット」も販売中。
【画像】あのカウンターも再現！『モンハン』×一蘭、コラボシーン
発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』にて、きょう22日からサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を配信。ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギー」とともに、一蘭の秘伝の味を求めるミニストーリーが展開されている。サイドミッションをクリアすることで、一蘭に関連した特別な称号を獲得。さらに、一蘭のラーメンが食べられるようになる。
サイドミッションクリア後、クエストをこなして時間が経過することで大集会所に常駐する一蘭店員「イチラン」から専用のお食事券「【一蘭】オーダー用紙」がゲーム内で入手可能となる。「【一蘭】オーダー用紙」を食事場で使用することで、「一蘭」が情熱を注ぐ美味しいラーメンを食べることができる。
なお、ラーメンとグッズがセットになった「一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット」も販売中。