「背中に血管は初めて見た…」 東京D決戦12日前、井上尚弥の肉体に視線集中「溝が凄い！」
公開練習での写真が話題
ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。決戦へのカウントダウンが進む中、20日にインスタグラムを更新。その背中に注目が集まった。
決戦12日前の20日、井上は横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。同日、自身のインスタグラムを更新。「本日試合前公開練習でした！ バッチバチに仕上がってます！ 自分自身に期待」として、多くの報道陣の前で汗を流す写真を公開した。
また、大橋会長も「井上尚弥 公開練習！ 素晴らしい出来です」とし、インスタグラムを更新。2人が公開した写真でファンの視線を集めたのが、井上を後ろから捉えたショットだ。
鍛え抜かれた背筋、うっすらと血管も浮かび上がっている。ファンからは様々な声が上がった。
「鬼が宿る背中」
「背中に血管とか初めて見ました…作り上げてますね。絶対的な勝利を」
「背中まで、バッキバキやな！」
「背筋が凄すぎです」
「背筋の溝が凄い！」
「過去一にもほどがある」
井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドでの同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。
（THE ANSWER編集部）