公開練習での写真が話題

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。決戦へのカウントダウンが進む中、20日にインスタグラムを更新。その背中に注目が集まった。

決戦12日前の20日、井上は横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。同日、自身のインスタグラムを更新。「本日試合前公開練習でした！ バッチバチに仕上がってます！ 自分自身に期待」として、多くの報道陣の前で汗を流す写真を公開した。

また、大橋会長も「井上尚弥 公開練習！ 素晴らしい出来です」とし、インスタグラムを更新。2人が公開した写真でファンの視線を集めたのが、井上を後ろから捉えたショットだ。

鍛え抜かれた背筋、うっすらと血管も浮かび上がっている。ファンからは様々な声が上がった。

「鬼が宿る背中」

「背中に血管とか初めて見ました…作り上げてますね。絶対的な勝利を」

「背中まで、バッキバキやな！」

「背筋が凄すぎです」

「背筋の溝が凄い！」

「過去一にもほどがある」

井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドでの同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）