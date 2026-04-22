3度の高打点でライバルたちを圧倒した。BEAST Xの中田花奈（連盟）が4月21日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。6万点超えの大トップで、チームを首位に押し上げた。

【映像】赤3配牌に一発ツモ！中田花奈、圧勝を決めた倍満ツモ炸裂の瞬間

圧巻の攻撃だった。当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、中田の並びで開局。東1局では、親の竹内が3000点をツモった。中田は東1局1本場、佐々木に5200点（＋300点、供託1000点）を放銃。東2局では、竹内のリーチに応戦してリーチ・ツモ・赤の4000点（供託1000点）を回収した。

東3局では、親である永井のリーチに「2スジを押すよりは安全にいこう」と中の対子を落としながらの勝負を選択。最終的に平和・一盃口・赤2が確定する形でリーチをかけた。数巡後、竹内がアガリ牌を河へ。「ロン」と牌を開いた後に裏ドラ表示牌を確認すると、見事に裏ドラが2つ乗って跳満・1万2000点（供託1000点）まで昇格した。これでトップ目に立った親番の東4局では、佐々木のポンに警戒しつつもドラ切りリーチ。アガリ牌が佐々木から捨てられると、ここでも裏ドラに愛され、リーチ・平和・裏ドラ2の親満貫・1万2000点を奪取した。

東4局1本場では竹内に3900点（＋300点、供託1000点）を献上するも、永井・中田のテンパイ流局で迎えた南2局1本場では、4巡目にリーチをかけてリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・赤3・裏ドラの倍満・1万6000点（＋300点）を成就。南3局では發のみで局を進行し、そのまま勝利を決めた。

試合後、中田は「かなり守備的な進行で。普通に打っていればよかったなとずっと反省しながら打っていたので、ラッキーでしかないなっていう感じです」と安堵。「個人的には逆連対が続いてしまっていて、BEASTも昨日の試合があったりとかして…」とチームメイトの鈴木大介（連盟）が3着、東城りお（連盟）が4着だったと振り返ると、「どうしてもトップを取りたかったので、みなさんの応援のおかげでたくさん手が入ってよかったです」とファン感謝した。

6万1200点の大トップで、＋81.2ポイントを獲得。チームはEX風林火山を抜いて首位に浮上した。「優勝を目指してポイントを貯めていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします」。レギュラーシーズンでも＋228.4ポイントを稼いだ純卓のインフルエンサーが、ポストシーズンでも全力で腕を振る。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）6万1200点／＋81.2

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）1万9600点／▲0.4

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）1万8900点／▲21.1

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）300点／▲59.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

