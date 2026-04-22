三笘薫が5試合ぶり先発復帰、華麗タッチからのボレーは惜しくも枠外…ブライトンはチェルシー破って暫定6位に浮上

三笘薫が5試合ぶり先発復帰、華麗タッチからのボレーは惜しくも枠外…ブライトンはチェルシー破って暫定6位に浮上