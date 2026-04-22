三笘薫が5試合ぶり先発復帰、華麗タッチからのボレーは惜しくも枠外…ブライトンはチェルシー破って暫定6位に浮上
[4.21 プレミアリーグ第34節 ブライトン 3-0 チェルシー]
ブライトンは21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーに3-0で勝利して暫定6位に浮上した。前節途中出場で途中交代のMF三笘薫は問題なくメンバー入りするとともに、負傷した3月4日のアーセナル戦以来5試合ぶりの先発復帰を果たした。
前半3分、三笘に早速チャンスが訪れた。MFパスカル・グロスが右サイドからクロスを上げると、ファーサイドでフリーの三笘が右足ダイレクトボレー。前節の得点に似たパターンでゴールに迫るも、今回はGKロベルト・サンチェスの好セーブに遭った。
それでもブライトンはこのプレーで得たCKから、ファーサイドへ流れたボールをDFフェルディ・カディオールがゴールに流し込んで先制に成功した。
1点リードで折り返した後半9分には、三笘が左サイドを仕掛けてDFの間を通すパスでペナルティエリア内のカディオールに渡す。カディオールはトラップしきれなかったものの、相手のクリアをグロスが拾ってエリア内左に入った三笘にパス。三笘はゴールを背にした状態から反転して左足を振り抜いたが、ボールは枠の右に逸れていった。
ブライトンはゴールに迫っていくと後半11分、FWジョルジニオ・ルターが中盤で球際を制してカウンターを発動。ラストパスを受けたMFジャック・ヒンシェルウッドがGKとの1対1を制して大きな追加点を奪った。
なおもブライトンは後半16分、右CKのこぼれ球をペナルティエリア左で拾った三笘が浮き球をトラップすると、プレスに来る相手に対してアウトサイドタッチでふわりとボールを置かせてかわす。三笘は空中にあるボールに右足で触れると、地面に落ちる前に素早く右足一閃。華麗なボールコントロールからボレーシュートを放ったが、惜しくも枠の右に外れた。決まっていれば年間ベストゴール候補にもなりうるシュートだった。
ブライトンはその後もセカンドボールを拾うシーンが目立ち、チェルシーを相手に主導権を握っていった。後半20分と21分には三笘のパスからカディオールがゴール隅を狙うシュートシーンが連続。ここはいずれもGKサンチェスがセーブした。
三笘は後半37分に交代。ブライトンは後半アディショナルタイムにFWダニー・ウェルベックにもゴールが生まれ、3-0の快勝で欧州カップ戦出場権獲得へ前進した。
ブライトンは21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーに3-0で勝利して暫定6位に浮上した。前節途中出場で途中交代のMF三笘薫は問題なくメンバー入りするとともに、負傷した3月4日のアーセナル戦以来5試合ぶりの先発復帰を果たした。
前半3分、三笘に早速チャンスが訪れた。MFパスカル・グロスが右サイドからクロスを上げると、ファーサイドでフリーの三笘が右足ダイレクトボレー。前節の得点に似たパターンでゴールに迫るも、今回はGKロベルト・サンチェスの好セーブに遭った。
1点リードで折り返した後半9分には、三笘が左サイドを仕掛けてDFの間を通すパスでペナルティエリア内のカディオールに渡す。カディオールはトラップしきれなかったものの、相手のクリアをグロスが拾ってエリア内左に入った三笘にパス。三笘はゴールを背にした状態から反転して左足を振り抜いたが、ボールは枠の右に逸れていった。
ブライトンはゴールに迫っていくと後半11分、FWジョルジニオ・ルターが中盤で球際を制してカウンターを発動。ラストパスを受けたMFジャック・ヒンシェルウッドがGKとの1対1を制して大きな追加点を奪った。
なおもブライトンは後半16分、右CKのこぼれ球をペナルティエリア左で拾った三笘が浮き球をトラップすると、プレスに来る相手に対してアウトサイドタッチでふわりとボールを置かせてかわす。三笘は空中にあるボールに右足で触れると、地面に落ちる前に素早く右足一閃。華麗なボールコントロールからボレーシュートを放ったが、惜しくも枠の右に外れた。決まっていれば年間ベストゴール候補にもなりうるシュートだった。
ブライトンはその後もセカンドボールを拾うシーンが目立ち、チェルシーを相手に主導権を握っていった。後半20分と21分には三笘のパスからカディオールがゴール隅を狙うシュートシーンが連続。ここはいずれもGKサンチェスがセーブした。
三笘は後半37分に交代。ブライトンは後半アディショナルタイムにFWダニー・ウェルベックにもゴールが生まれ、3-0の快勝で欧州カップ戦出場権獲得へ前進した。