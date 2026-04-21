阿部亮平＆佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉が“全身おそろい”でキメポーズ！抜群スタイルに「スタイルおばけ集団」「脚長い」「オソロかわいい」「雑誌の表紙みたい」と反響

【動画】おそろいのウェアに身を包んだ阿部亮平＆佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉／Snow ManのYouTube リアル脱出ゲーム＆浅草老舗店での食事回 他

Snow Manの公式YouTubeチャンネルでショート動画が公開され、阿部亮平、佐久間大介、向井康二、深澤辰哉がおそろいのウェアに身を包んだ姿が注目を集めている。

■Snow Man、和室トークからフットゴルフへ

公開された動画は、和室でテーブルを囲む4人のシーンからスタート。これまでに4人はリアル脱出ゲームや浅草の老舗店での食事を楽しんできた。

深澤の「そろそろ次の現場に行きたい」という発言をきっかけにその場をあとにし、4人は黒の半袖トップスに白のロンTを重ね、グレーのパンツと黒のキャップを合わせたおそろいコーデで登場。「フットゴルフやろうぜ！」の掛け声とともに、芝生の上でポーズを決める姿が映し出された。

さらに、撮影後にサッカーボールで遊ぶ阿部と深澤の姿や、向井がボールを手にカメラへ迫る場面も公開。遊び心あふれるオフ感たっぷりの映像となっており、和室でのラフな装いからスポーティーなスタイルへのギャップも印象的だ。

ファンからは「オソロかわいい」「みんなスタイル良すぎ」「スタイルおばけ集団」「全員スタイルがビビるくらいに良い」「雑誌の表紙みたい」「脚長い」「全身PUMAのSnow Manかっこよ」「さっくん×球技楽しみすぎる」などの声が寄せられている。

なお、4人がフットゴルフをプレーする本編は4月22日に公開される。

■リアル脱出ゲーム回／ショート動画

■浅草老舗店での食事回／ショート動画

Snow Man

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