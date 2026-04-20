日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・モカ（21）が当面の間、活動休止することが発表された。所属事務所「BELIFT LAB」が20日に発表した。

ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」に所属事務所の声明が掲載され、「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告。

続けて「これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と、モカが当面の間、活動を休止すると発表した。

活動再開の時期については、回復状況を鑑みて改めて報告するとし、「MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします」と呼びかけた。

ILLITはサバイバル番組「R U Next?」を経て2024年にデビュー。デビューミニアルバム「SUPER REAL ME」をリリースのタイトル曲「Magnetic」は爆発的なヒットを記録。同年にNHK紅白歌合戦に初出場。25年も2年連続の出場を果たすなど、日本でも人気が高い。