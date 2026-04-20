中日・金丸夢斗投手が、２度目の連敗ストップへ、２１日の巨人戦（長野）に先発する。２０日はナゴヤ球場で練習を行い、最終調整を行った。

前回登板となった１４日の広島戦（豊橋）では、７回１／３を７安打２失点と好投。「チームに勢いを持ってこられる投球をすることだけを考えていた」と自身の今季初白星で、チームの連敗を３で止めた。

投げ慣れない環境にも、アジャストしてきた。初めて投げるマウンドの場合、高低や堅さなどの感覚がない分、難しいとされる地方球場での登板。それでも、プロ１年目だった２５年７月８日の巨人戦（山形）では、７回５安打２失点と好投。救援陣が崩壊し、プロ初勝利こそ逃したが、先発の役目を果たした。今季初勝利を飾った豊橋に続いて、２週連続の地方開催だが、「自分のピッチングをするだけ。臨機応変に対応できるように」と自信を口にした。

チームは、最下位で借金１１。首位・ヤクルトに１０ゲーム差をつけられた。４連敗中で、巨人戦を迎える。カード頭を託された２年目左腕は、「（キャベッジとダルベックの）外国人２人は一発がある。無駄なランナーを出さない、失投をなくしたい」と警戒するＧ打線を封じ、チームを軌道に乗せる。