お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。父親の職業を明かした。

リスナーからのメッセージを受け、就職先を決めた子供に対する親の反応についてトーク。田崎は、お笑い芸人になることを親に告げた瞬間、「めちゃくちゃ反対されました」と回想した。

「僕最初、レントゲン技師か理学療法士になるって言ってた」と吐露。その理由は「父親がレントゲン技師なんで。見てきてたんで同じ道に…と。高校でも理系を選んで理系コースに行ってたんですよ」と明かした。

ところがある日、母が運転する車の後部座席に乗っているときに「リハビリの先生って言ってたけど、やめて芸人になるわ」と告げた。「“えーーーっ！”って。事故りそうになってました。めっちゃショックやったと思います」と苦笑いした。

「芸人にもなりたかった。ルーツは志村けんさん。“加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ”で笑って…」と田崎。志村さんとは「一度だけ特番でお会いして。芸人の数が多すぎてごあいさつはできなかった」と振り返った。

一時は職業体験の授業で父親の職場に行きレポートを書いたことも。「人のためになってるな、ってことを目の当たりにしてた。西宮の病院やったんで、野球選手もケガしたら来るような病院やった」というが、「急カーブで芸人になりました」と語っていた。