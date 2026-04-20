ドリップ仕立てを直で魔法びん保温。21%オフのサーモスであっため直し卒業です
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月20日は、作ったコーヒーをそのまま保温・保冷できるサーモスの「真空断熱コーヒーサーバー」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
内面セラミック加工で汚れが付きにくくコーヒーに最適なサーモスのコーヒーサーバーが21％オフ
サーモスの「真空断熱コーヒーサーバー」は、保温力・使い勝手・コスパの全てが◎で、コーヒー好きならひとつは持っていて損はなしのアイテムです。
ステンレス製魔法びん構造だからつくったコーヒーをそのまま保温・保冷OK。
内面セラミック加工で汚れが付きにくく、食洗機にも対応しています。
今なら21％オフの3,129円と過去最安値で販売中。
約400gと軽量で扱いやすく、キッチンでも邪魔になりません。
断熱素材入りのフタで温度をキープしてくれるので、おいしさが長持ちします。
フタを押さえられるので片手で注げる点も◎。
ドリッパーをそのまま乗せて使える
上にドリッパーを直接セットでき、抽出してそのまま保存可能です。
氷を入れればアイスコーヒーも簡単につくれます。
洗い物が減る＆時短になるので、忙しい朝やリラックスタイムにもぴったりです。
コーヒーの色移りがつきにくく、ニオイ残りも軽減。
全パーツ食洗機対応＆シンプル構造でお手入れも簡単です。
丸洗いできるので、いつでも清潔な状態で使用できますよ。
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なお、上記の表示価格は2026年4月20日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp