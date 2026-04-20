こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月20日は、作ったコーヒーをそのまま保温・保冷できるサーモスの「真空断熱コーヒーサーバー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

サーモス 真空断熱コーヒーサーバー 720ml カフェラテ 全パーツ食洗機対応 コーヒードリッパー対応 魔法びん構造 保温保冷 TTF-720 CL 3,129円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

内面セラミック加工で汚れが付きにくくコーヒーに最適なサーモスのコーヒーサーバーが21％オフ

サーモスの「真空断熱コーヒーサーバー」は、保温力・使い勝手・コスパの全てが◎で、コーヒー好きならひとつは持っていて損はなしのアイテムです。

ステンレス製魔法びん構造だからつくったコーヒーをそのまま保温・保冷OK。

内面セラミック加工で汚れが付きにくく、食洗機にも対応しています。

今なら21％オフの3,129円と過去最安値で販売中。

約400gと軽量で扱いやすく、キッチンでも邪魔になりません。

断熱素材入りのフタで温度をキープしてくれるので、おいしさが長持ちします。

フタを押さえられるので片手で注げる点も◎。

ドリッパーをそのまま乗せて使える

上にドリッパーを直接セットでき、抽出してそのまま保存可能です。

氷を入れればアイスコーヒーも簡単につくれます。

洗い物が減る＆時短になるので、忙しい朝やリラックスタイムにもぴったりです。

コーヒーの色移りがつきにくく、ニオイ残りも軽減。

全パーツ食洗機対応＆シンプル構造でお手入れも簡単です。

丸洗いできるので、いつでも清潔な状態で使用できますよ。

サーモス 真空断熱コーヒーサーバー 720ml カフェラテ 全パーツ食洗機対応 コーヒードリッパー対応 魔法びん構造 保温保冷 TTF-720 CL 3,129円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞サーモスのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月20日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp