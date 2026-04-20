【Artist 16 3rd(サード)】 4月17日 発売 価格：49,980円

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XPPenは、液晶ペンタブレット「Artist 3rd(サード)」シリーズより、新たに16インチモデル「Artist 16 3rd(サード)」を発売し、4月17日よりオンライン販売を開始した。価格は49,980円。

アスペクト比は16:9

「Artist 16 3rd(サード)」は最新の「X4スマートチップスタイラスペン」を付属し、AGエッチングガラス、X-Dialショートカットなど「Artist 3rd」シリーズの新機能を盛り込んだ液晶ペンタブレット。フラットな形状に加え、軽量で持ち運びも簡単。作業効率と携帯性を両立したモデルとなっている。

フラットな形状で、 付属のスタンドも折り畳みが可能。バッグにスッキリ収まり、持ち運ぶことができる。

画面サイズは15.4インチ。sRGBカバー率99％、Delta E ＜ 1.5の高精度を実現。リアルで忠実な色再現が可能だ。エントリーシリーズでありながら、Proでも使用されているAGエッチングガラスを採用。映り込みや指紋を防止する。

DC調光機能が搭載されており、屋外の明るい環境から室内の暗い環境まで、明るさの自然な変化を実現。ちらつきを抑えることで目の負担も軽減する。

AGエッチングガラスを採用

X-Dial(ダイヤル)で作業を効率化

3rdシリーズでデザインが一新されたX-Dialは、回転させることでキャンバスの回転や拡大縮小、またブラシの太さの調節といった場面で活躍する。

カスタム可能な8つのショートカットキーと組み合わせることで、作業効率がアップする。

デザインが一新されたX-Dial

X4スマートチップスタイラスペン

「X4スマートチップスタイラスペン」は、新型X4チップを搭載したスリムなスタイラスペン。ON荷重は2gで、画面に触れた瞬間からダイレクトな書き心地を実現している。

筆圧は16,384レベルで繊細な表現を可能にしている。ペン先の沈み込みを0.3mmに抑えたことで、ブレを大幅に軽減。より快適な描き心地を提供する。上部は楕円形になっており、机の上から転がり落ちるのを防止する。マグネットで本体に装着することもできる。

X4スマートチップスタイラスペン